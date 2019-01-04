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Tele2 уходит из Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:58
Tele2 уходит из Казахстана
Фото с сайта mxsmart.ru
Шведская компания Tele2 AB объявила о намерении продать "Казахтелекому" принадлежащий ей пакет акций в ТОО "Мобайл Телеком-Сервис"(СП группы Tele 2 и АО "Казахтелеком"), сообщает Abctv.kz.

Как отмечается в информации, договор о покупке "Казахтелекомом" 75% АО "Kcell" у Telia Company и Fintur, подписанный 12 декабря, предоставляет Tele2 AB возможность исполнить пут-опцион по продаже своего пакета в совместном предприятии "Казахтелекому".

Для инициации этого процесса Tele2 AB направила в "Казахтелеком" соответствующее уведомление.

В 2010 году "Казахтелеком" продал 51% своей доли в казахстанском операторе мобильной связи ТОО "Мобайл Телеком Сервис" группе Tele2. В 2017 году группа Tele2 и "Казахтелеком" завершили сделку по объединению дочерних мобильных операторов АО "Алтел" (бренд ALTEL 4G) и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (бренд Tele2).

Согласно условиям сделки, АО "Казахтелеком" и Tele2 получили 51% и 49% акционерного капитала и 49% и 51% голосующих акций совместной компании соответственно.

"Казахтелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Казахстане. Основным акционером "Казахтелекома" является госфонд "Самрук-Казына" - 45,9% уставного капитала (52,03% обыкновенных акций).

В Казахстане с населением свыше 18,3 млн человек действуют три оператора мобильной связи стандарта GSM: Kcell, "Кар-Тел" и объединенные "Tele2 Казахстан" и "Алтел".

Tele2 Group - международная телекоммуникационная компания, обслуживающая 13 млн абонентов в 9 странах мира. Основана в 1993 году в Швеции.
Источник: kazpravda.kz
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