Золото подорожало до $1300 за унцию

Потенциальное замедление мировой экономики вызвало спрос на золото. Цена на него превысила $1300 за унцию, передает LS.



По данным Investing, фьючерсы с поставкой в феврале на бирже Comex 4 января 2018 года достигли отметки $1300,04 за унцию. Позже стоимость снизилась до $1293,55 за унцию. Максимальный показатель в прошлом году был зафиксирован 25 января – $1362,40 за унцию.



По итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне 3 января цена составила $1290,45.



По сообщению издания, золото получило поддержку после того, как Китай опубликовал более слабые, чем ожидалось, данные по деловой активности. А также на стоимость повлияли новости о том, что Apple сократила свой квартальный прогноз выручки.



"Рост цен на золото основан на том, что инвесторы все больше понимают, что этот металл "надежные деньги", – объяснил исполнительный директор Taurus Wealth Advisors Pte Ltd Райнер Майкл Прайс.



Аналитик из RBC Wealth Management Джордж Геро считает, что преодоление отметки в $1300 станет фактором, способным стимулировать дополнительные покупки.



"Рынок испытывает серьезные опасения по поводу состояния экономики, фондового рынка и геополитики, в том числе Brexit. Если инвесторы продолжат искать убежище, цена назолото может достичь $1350", – резюмировал он.



Ранее аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева сообщила, что инвестиции в золото могут быть интересны от уровня $1200 за унцию с целью движения к $1300. По ее словам, спрос на драгоценный металл будет наблюдаться в проинфляционных экономиках, а также в регионах, подверженных санкциям или геополитическому давлению.



Также LS писал о том, что за 19 месяцев казахстанцы скупили почти 5,5 тыс. золотых слитков.