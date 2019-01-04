«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 04 Января
+3...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 381.38 KZT
  • €1 = 433.78 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Золото подорожало до $1300 за унцию

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:41
Золото подорожало до $1300 за унцию
.
Потенциальное замедление мировой экономики вызвало спрос на золото. Цена на него превысила $1300 за унцию, передает LS.

По данным Investing, фьючерсы с поставкой в феврале на бирже Comex 4 января 2018 года достигли отметки $1300,04 за унцию. Позже стоимость снизилась до $1293,55 за унцию. Максимальный показатель в прошлом году был зафиксирован 25 января – $1362,40 за унцию.

По итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне 3 января цена составила $1290,45.

По сообщению издания, золото получило поддержку после того, как Китай опубликовал более слабые, чем ожидалось, данные по деловой активности. А также на стоимость повлияли новости о том, что Apple сократила свой квартальный прогноз выручки.

"Рост цен на золото основан на том, что инвесторы все больше понимают, что этот металл "надежные деньги", – объяснил исполнительный директор Taurus Wealth Advisors Pte Ltd Райнер Майкл Прайс.

Аналитик из RBC Wealth Management Джордж Геро считает, что преодоление отметки в $1300 станет фактором, способным стимулировать дополнительные покупки.

"Рынок испытывает серьезные опасения по поводу состояния экономики, фондового рынка и геополитики, в том числе Brexit. Если инвесторы продолжат искать убежище, цена назолото может достичь $1350", – резюмировал он.

Ранее аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева сообщила, что инвестиции в золото могут быть интересны от уровня $1200 за унцию с целью движения к $1300. По ее словам, спрос на драгоценный металл будет наблюдаться в проинфляционных экономиках, а также в регионах, подверженных санкциям или геополитическому давлению.

Также LS писал о том, что за 19 месяцев казахстанцы скупили почти 5,5 тыс. золотых слитков.
Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика