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Сколько чиновников в Казахстане поймали на коррупции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:38
Сколько чиновников в Казахстане поймали на коррупции
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Уровень коррупции в стране снизился на 6%. Об этом сообщил руководитель управления Нацбюро Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Бауыржан Балгабеков, передает LS.

По информации ведомства, за прошедший год в госорганы внесено 2 тыс. представлений об устранении причин и условий коррупции, в том числе в органы внутренних дел – 862, акиматы – 584, подразделения государственных доходов – 99, министерства здравоохранения – 30, сельского хозяйства – 33 и др.

"По результатам их рассмотрения к различной дисциплинарной ответственности привлечены 1,2 тыс. должностных лиц, в том числе уволены из государственной службы 135, освобождены от занимаемой должности 76, предупреждены о неполном служебном соответствии 190, объявлен строгий выговор 281", – уточнил он.

Между тем директор департамента по связям с общественностью агентства Арман Бердалин рассказал более подробно о коррупционных правонарушениях. По его словам, недавно был задержан председатель комитета общественного согласия министерства общественного развития.

"Он подозревается в том, что при содействии руководителя управления экономики и финансов министерства за покровительство и дополнительное финансирование подведомственных организаций получил взятку в сумме 1,9 млн тенге", – рассказал Бердалин.

По его словам, глава комитета уже дал признательные показания. И в его отношении санкционирован домашний арест.

Кроме того, сотрудниками Нацбюро подозревается в коррупции начальник отдела полиции одного из районов.

"21 декабря 2018 года антикоррупционной службой Костанайской области задержан при получении взятки группой лиц в сумме 1,5 млн тенге начальник отдела полиции Жетикара и Жетикаринского района, а также начальник отделения местной полицейской службы этого же отдела. Подозреваемые осуществляли незаконные поборы денежных средств ранее выплаченных в качестве премии подчиненным сотрудникам", – добавил он.

В отношении начальника отдела санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, а в отношении начальника отделения – домашний арест. Досудебное расследование продолжается.

В Атырау также прошли задержания в управлении образования. Ведется досудебное расследование в отношении главы управления, его заместителя и бухгалтера по факту хищения бюджетных средств.

"В Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц управления специализированной службы охраны МВД по факту получения взятки в сумме $24,9 тыс. от подчиненных за общее покровительство по службе. Судом начальник управления командир батальона и его заместители заключены под стражу. Проводятся необходимые следственные действия", – отметил Бердалин.
Источник: lsm.kz
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