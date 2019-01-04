Сколько чиновников в Казахстане поймали на коррупции

Уровень коррупции в стране снизился на 6%. Об этом сообщил руководитель управления Нацбюро Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Бауыржан Балгабеков, передает LS.
По информации ведомства, за прошедший год в госорганы внесено 2 тыс. представлений об устранении причин и условий коррупции, в том числе в органы внутренних дел – 862, акиматы – 584, подразделения государственных доходов – 99, министерства здравоохранения – 30, сельского хозяйства – 33 и др.
"По результатам их рассмотрения к различной дисциплинарной ответственности привлечены 1,2 тыс. должностных лиц, в том числе уволены из государственной службы 135, освобождены от занимаемой должности 76, предупреждены о неполном служебном соответствии 190, объявлен строгий выговор 281", – уточнил он.
Между тем директор департамента по связям с общественностью агентства Арман Бердалин рассказал более подробно о коррупционных правонарушениях. По его словам, недавно был задержан председатель комитета общественного согласия министерства общественного развития.
"Он подозревается в том, что при содействии руководителя управления экономики и финансов министерства за покровительство и дополнительное финансирование подведомственных организаций получил взятку в сумме 1,9 млн тенге", – рассказал Бердалин.
По его словам, глава комитета уже дал признательные показания. И в его отношении санкционирован домашний арест.
Кроме того, сотрудниками Нацбюро подозревается в коррупции начальник отдела полиции одного из районов.
"21 декабря 2018 года антикоррупционной службой Костанайской области задержан при получении взятки группой лиц в сумме 1,5 млн тенге начальник отдела полиции Жетикара и Жетикаринского района, а также начальник отделения местной полицейской службы этого же отдела. Подозреваемые осуществляли незаконные поборы денежных средств ранее выплаченных в качестве премии подчиненным сотрудникам", – добавил он.
В отношении начальника отдела санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, а в отношении начальника отделения – домашний арест. Досудебное расследование продолжается.
В Атырау также прошли задержания в управлении образования. Ведется досудебное расследование в отношении главы управления, его заместителя и бухгалтера по факту хищения бюджетных средств.
"В Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц управления специализированной службы охраны МВД по факту получения взятки в сумме $24,9 тыс. от подчиненных за общее покровительство по службе. Судом начальник управления командир батальона и его заместители заключены под стражу. Проводятся необходимые следственные действия", – отметил Бердалин.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.