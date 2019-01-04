"Казахавтодор" выставили на торги

На сайте Gosreestr.kz появилась информация о тендере по передаче в доверительное управление с правом выкупа ТОО "Казахавтодор". Стартовая цена - 18,6 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz.



Прием заявок на приобретение продлится до 15 января. Гарантийный взнос составляет 2,78 миллиарда тенге. Стартовая цена компании - 18,58 миллиарда тенге. Срок доверительного управления продлится три года. Победитель тендера обязан сохранить профиль деятельности в течение срока и обеспечить приобретение не менее 300 единиц специализированной дорожно-эксплуатационной техники и автотранспорта и не менее 200 единиц оборудования.



Также по условиям тендера покупатель обязан обеспечить поддержание в исправном состоянии не менее 90 процентов от общего количества специализированной дорожно-эксплуатационной техники и автотранспорта, обеспечить оперативное устранение последствий ЧС природного и техногенного характера на автодорогах в случае объявления акиматами режима чрезвычайной ситуации.



Отметим, сейчас "Казахавтодор" находится на балансе Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития. По условиям тендера, выкупить ТОО имеют право и иностранные компании.

