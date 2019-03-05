Многодетные смогут получить соцпомощь, предъявив только удостоверение

Министр труда и соцзащиты Бердыбек Сапарбаев заявил, что пакет документов для получения адресной соцпомощи для семей будет сильно сокращен – из перечня документов для подачи исключили практически все позиции, оставив лишь удостоверение, пишет NUR.KZ.
Сбор всех необходимых данных для выдачи соцпомощи ляжет на плечи акиматов и местных органов – их задачей станет опросить все семьи и внести их в базу данных «Е-халық».
Эта система создана для учета численности и состава населения, формирования бюджета населенных пунктов и планирования расходов.
По старым правилам пакет документов для подачи заявки на соцпомощь состоял из 8 пунктов, в таком виде он будет действовать до 1 июля 2019 года:
- удостоверение личности каждого члена семьи,
- сведение о личном подсобном хозяйстве,
- номер банковского счета,
- свидетельство о рождении (смерти) детей
- свидетельство о регистрации заключения (расторжения) брака,
- заявление на регистрацию в качестве лица, ищущего работу,
- документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии),
- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профподготовки (при наличии).
После 1 июля 2019 года пакет документов для семьи будет состоять из 1 документа – удостоверения личности.
Пункты со 2 по 8 будут исключены из запрашиваемых, потому как эти данные уже должны быть в базе у госорганов. Если данных недостает – акимы, работники центров занятости госорганов должны сами запросить их у граждан.