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Многодетные смогут получить соцпомощь, предъявив только удостоверение

Просмотров:691 Опубликовано: Вчера, 15:09
Многодетные смогут получить соцпомощь, предъявив только удостоверение
Бердыбек Сапарбаев. Фото: NUR.KZ
Министр труда и соцзащиты Бердыбек Сапарбаев заявил, что пакет документов для получения адресной соцпомощи для семей будет сильно сокращен – из перечня документов для подачи исключили практически все позиции, оставив лишь удостоверение, пишет NUR.KZ.

Сбор всех необходимых данных для выдачи соцпомощи ляжет на плечи акиматов и местных органов – их задачей станет опросить все семьи и внести их в базу данных «Е-халық».

Эта система создана для учета численности и состава населения, формирования бюджета населенных пунктов и планирования расходов.

По старым правилам пакет документов для подачи заявки на соцпомощь состоял из 8 пунктов, в таком виде он будет действовать до 1 июля 2019 года:

- удостоверение личности каждого члена семьи,

- сведение о личном подсобном хозяйстве,

- номер банковского счета,

- свидетельство о рождении (смерти) детей

- свидетельство о регистрации заключения (расторжения) брака,

- заявление на регистрацию в качестве лица, ищущего работу,

- документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии),

- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профподготовки (при наличии).

После 1 июля 2019 года пакет документов для семьи будет состоять из 1 документа – удостоверения личности.


Многодетные смогут получить соцпомощь, предъявив только удостоверение


Пункты со 2 по 8 будут исключены из запрашиваемых, потому как эти данные уже должны быть в базе у госорганов. Если данных недостает – акимы, работники центров занятости госорганов должны сами запросить их у граждан.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 3 )

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-4
  • babnik
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  • dom555
  • tolk
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zhanino (Посетители) Вчера, 16:57
Dushman,
в том то и дело, из всех он более или менее адекватный. а молодых ставят и толку, один за другим проворовываются. Так что пускай он, вон как Актобе он поднял, что народ сам без всяких там команд, собрались его провожать. Скажите какого акима так провожали
 
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 858 (Посетители) Вчера, 16:23
Цитата: Dushman
не пора ли на пенсию, уже 66 лет стукнуло

Да там всё полит бюро такое. lol
 
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 Dushman (Посетители) Вчера, 16:03
Бердыбеку Сапарбаеву не пора ли на пенсию, уже 66 лет стукнуло, судя по внешнему виду пора уже отдыхать. Молодежи работы нет, а они сидят места занимают.
 
 

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