Многодетные смогут получить соцпомощь, предъявив только удостоверение

После 1 июля 2019 года пакет документов для семьи будет состоять из 1 документа – удостоверения личности.

Министр труда и соцзащиты Бердыбек Сапарбаев заявил, что пакет документов для получения адресной соцпомощи для семей будет сильно сокращен – из перечня документов для подачи исключили практически все позиции, оставив лишь удостоверение, пишет NUR.KZ.Сбор всех необходимых данных для выдачи соцпомощи ляжет на плечи акиматов и местных органов – их задачей станет опросить все семьи и внести их в базу данных «Е-халық».Эта система создана для учета численности и состава населения, формирования бюджета населенных пунктов и планирования расходов.По старым правилам пакет документов для подачи заявки на соцпомощь состоял из 8 пунктов, в таком виде он будет действовать до 1 июля 2019 года:- удостоверение личности каждого члена семьи,- сведение о личном подсобном хозяйстве,- номер банковского счета,- свидетельство о рождении (смерти) детей- свидетельство о регистрации заключения (расторжения) брака,- заявление на регистрацию в качестве лица, ищущего работу,- документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии),- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профподготовки (при наличии).Пункты со 2 по 8 будут исключены из запрашиваемых, потому как эти данные уже должны быть в базе у госорганов. Если данных недостает – акимы, работники центров занятости госорганов должны сами запросить их у граждан.