Дневные торги: 377,68 тенге за доллар

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 5 марта 2019 года составил 377,68 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.



По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 376,80 тенге за доллар США, максимальный — 378,30 тенге, курс закрытия — 377,85 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 50 млн 24 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 130.



В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 378,5 тенге, Алматы — 379 тенге.



По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 377,37 тенге.



Официальный курс Нацбанка на 5 марта составляет 376,65 тенге за 1 доллар США. 6 марта, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 377,37 тенге за 1 доллар.