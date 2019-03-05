Будут ли студенты-"троечники" получать стипендии, рассказала глава МОН РК

Выплата стипендий студентам с удовлетворительными оценками на данный момент не рассматривается, но и в то же время не отвергается. Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщила министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Что касается троечников. Было бы хорошо, чтобы все получали стипендию. Но есть и другая сторона – это мотивация обучающихся студентов. Пока вопрос о том, будем ли давать стипендии тем, кто получает тройки, не обсуждается, и в тоже время не отвергается", – сказала Шамшидинова.



Кроме того, министр затронула вопрос оценки знаний.



"Оценка учителя должна дать информацию ученику о том, над чем ему необходимо работать. Поэтому, мы сейчас учим учителей давать обратную связь ученику - не просто "птички" и в конце тройка или пятерка, а дать полную информацию о том, над чем ему работать. Мы считаем, что система оценивания и сама оценка должны быть понятными всем участникам образовательного процесса", – заключила она.