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Будут ли студенты-"троечники" получать стипендии, рассказала глава МОН РК

Просмотров:368 Опубликовано: Вчера, 17:07
Будут ли студенты-"троечники" получать стипендии, рассказала глава МОН РК
Фото с сайта karaganda-akimat.gov.kz
Выплата стипендий студентам с удовлетворительными оценками на данный момент не рассматривается, но и в то же время не отвергается. Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщила министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Что касается троечников. Было бы хорошо, чтобы все получали стипендию. Но есть и другая сторона – это мотивация обучающихся студентов. Пока вопрос о том, будем ли давать стипендии тем, кто получает тройки, не обсуждается, и в тоже время не отвергается", – сказала Шамшидинова.

Кроме того, министр затронула вопрос оценки знаний.

"Оценка учителя должна дать информацию ученику о том, над чем ему необходимо работать. Поэтому, мы сейчас учим учителей давать обратную связь ученику - не просто "птички" и в конце тройка или пятерка, а дать полную информацию о том, над чем ему работать. Мы считаем, что система оценивания и сама оценка должны быть понятными всем участникам образовательного процесса", – заключила она.
Источник: kazpravda.kz
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