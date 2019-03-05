Стати выиграли у Казахстана более $500 млн в суде Италии

Суд Италии обязал Казахстан выплатить Анатолию и Габриэлю Стати более $500 млн, передает LS со ссылкой на law360.com.



Согласно информации, данное решение было принято 1 марта 2019 года. Также суд обязал возместить Стати по судебным издержкам $136 тыс.



В пятницу Римский апелляционный суд пришел к выводу, что исполнение решения не будет противоречить государственной политике Италии, опираясь на выводы судов Швеции, которые подтвердили решение.



Казахстан в свою очередь настаивал, что Стати завышают стоимость своих инвестиций, чтобы повлиять на расчет убытков, предпринятый трибуналом. Итальянский суд дважды отклонил доводы Казахстана о том, что шведский трибунал, вынесший решение, не обладал юрисдикцией для рассмотрения вопроса и был сформирован ненадлежащим образом.



В Министерстве юстиции Казахстана прокомментировали сложившуюся ситуацию.



"В Италии нет активов Казахстана, на которые возможно обратить взыскание. Поэтому риски минимальные. Итальянский суд также не рассмотрел существенные доказательства, представленные Казахстаном, в то время как Стати ни разу не представили опровергающих доказательств. После решения шведского суда появились новые доказательства, которые не только дополнительно подтвердили доводы о мошенничестве, представленные шведскому суду, но и выявили дополнительные доказательства о мошенничестве", – сообщили в ведомстве.



Вместе с тем в Минюсте напомнили, что в июне 2017 года английский суд заключил, что Стати получили арбитражное решение путем мошенничества. После этого было назначено судебное разбирательство, но Стати решили отказаться от него. Им было разрешено сделать это только при условии никогда не возвращаться в английские суды для признания арбитражного решения, и что они обязаны возместить расходы.



"Пока что английский суд является единственным судом, который оценил доказательства и пришел к достаточно убедительному заключению по существу мошенничества. Ни один другой суд, включая итальянский суд, до сих пор не оценил и не заслушал доказательства. Мошенническая схема, первоначально выявленная в 2015 году, связана с противоправным применением газоперерабатывающего завода в качестве средства мошенничества с использованием по меньшей мере двух посреднических компаний Стати. Тем самым мошенническим образом увеличивались затраты. Это привело к ложной оценке завода, которую Стати представил трибуналу и которая была воспринята им как истинная", – пояснили в ведомстве.



По их данным, позже появились доказательства другой мошеннической схемы, которая не связана с заводом. В рамках арбитражного разбирательства также рассматривалась одна из финансовых операций Стати по обеспечению текущего финансирования.



"Эта операция также была мошеннической, но во время слушаний у Казахстана не было достаточных доказательств и арбитражный трибунал поверил объяснениям Стати. Дальнейшие разбирательства продолжаются в других юрисдикциях, где Стати предлагается представить доказательства, опровергающие существенные и все более растущие доказательства мошенничества", – заключили в Минюсте.



Ранее сообщалось, что голландский суд согласился рассмотреть фактор мошенничества в судебном процессе между Казахстаном и молдавскими бизнесменами Анатолием и Габриэлем Стати.



Напомним, ранее британский суд постановил, что спор между молдавским бизнесменом и Казахстаном, приведший к заморозке более $20 млрд казахстанских активов на Западе, должен быть направлен в суд повторно. В декабре 2017 года Bank of New York Mellon заморозил средства Нацфонда на $22 млрд. Позже представитель Стати сообщил, что бизнесмен собирается просить голландский суд обязать госфонд "Самрук-Казына" продать долю в месторождении Кашаган для возмещения ему убытков. Разбирательство с ним продолжается несколько лет. Полная сумма исковых требований составляет более $4 млрд. В госфонде в свою очередь ответили, что доля на месторождении Кашаган, принадлежащая "Самрук-Казына", не может быть продана. В министерстве юстиции назвали заявления Стати агрессивной пропагандой. Министр юстиции Марат Бекетаев в свою очередь добавил, что молдаванин вывел из Казахстана $167 млн. Также в Минюсте сообщили, что Стати предпринимает незаконные действия по заморозке активов. При этом 18 апреля сообщалось, что Стати снова выиграл суд. Между тем в Минюсте заявили, что Казахстан разморозил более $21 млрд активов Нацфонда. При этом в середине декабря в Минюсте заявляли, что Стати не смогут наложить арест на акивы Нацфонда, не обратившись в суд.