Курс доллара еще подрос на торгах

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.



Средневзвешенный курс доллара США составил 377,98 тенге за доллар (+0,61 тенге), объем торгов – 20,091 млн долларов (-3 229 тыс. USD).



Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7500 тенге за рубль, объем торгов – 5 млн рублей.



Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,2100 тенге за юань (-0,0088 тенге), объем торгов – 220 тыс. юаней (+60 тыс. юаней).



В обменниках курс доллара -377,1-378,7 тенге, евро - 427,1-429,3 тенге, рос.рубля - 5,72-5,77 тенге.



В торгах приняли участие 16 банков.