Чиновника нашли повешенным в служебном кабинете в Уральске

Заместителя руководителя Управления предпринимательства и индустриального развития Западно-Казахстанской области нашли повешенным 5 марта, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
Как сообщили в полиции, вызов о том, что в здании Управления предпринимательства и индустриального развития ЗКО найдено тело повешенного мужчины в дежурную часть поступил 5 марта около 21.00.
"Тело заместителя руководителя управления предпринимательства было найдено в служебном кабинете. Причина смерти - механическая асфиксия. Записки найдено не было. По данному факту заведено уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - пояснили в управлении полиции города Уральск.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что при предварительном осмотре судмедэкспертом признаков насильственной смерти обнаружено не было.
30-летний Хасен Тоясов с 2011 года работал в управлении предпринимательства в должности главного специалиста, руководителя отдела. В октябре 2018 года был назначен на должность заместителя руководителя управления.
Информацию о смерти сотрудника подтвердили и в самом управлении предпринимательства. Коллеги отмечают его высокий профессионализм и исключительную ответственность.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончины Хасена Тоясова. Он был предан своему делу, чем заслужил высокий авторитет и уважение среди коллег. Для нас он был настоящим другом и прекрасным человеком. Его уход - это невосполнимая утрата для всех, кто его знал", - отметил его коллега, руководитель управления предпринимательства по ЗКО Арман Жалмагамбетов.
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