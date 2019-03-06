Всеобщее декларирование: надо ли казахстанцам отчитываться о ложках и носках

Эксперты объяснили, надо ли казахстанцам во время всеобщего декларировании указывать в отчетах ложки, вилки и прочее мелкое имущество, передает корреспондент Тengrinews.kz.



С 1 января 2020 года в стране начнется всеобщее декларирование доходов и расходов физических лиц. Гражданам в декларации нужно будет указать недвижимость, автомобиль, наличность, акции, зарубежные счета, драгоценности и прочее имущество. Эти данные будут учитываться в дальнейшем для налогового контроля.



Юрист Жангельды Сулейманов заинтересовался пунктом "Прочее имущество", который имеется в декларации. По его словам, в данной графе необходимо указывать все свое имущество, которое имеется в наличии.



"Имущество - это, прежде всего, вещи. Ну а вещи - это предметы материального мира, представляющие ценность для человека, способные удовлетворять потребности субъектов гражданских правоотношений, выступать предметом товарообмена. Таким образом, в декларации можно указать все вещи, которые гражданин имеет на праве собственности. А это сотни, а у кого-то и тысячи предметов, начиная от холодильников и ковров и заканчивая ложками и носками, и даже собаки с кошками. Для включения таких вещей в декларацию нужны документы, подтверждающие их стоимость. Обычно это кассовые чеки или банковские документы. Если же их нет, то можно заказать отчет об оценке, который должен составить оценщик, имеющий лицензию", - написал он в Facebook.



Однако в Республиканском центре помощи предпринимателям заявили, что до фанатизма доходить не нужно. Генеральный директор центра Дмитрий Казанцев советует указывать в декларации имущество, которое оценивается от 500 тысяч тенге и выше.



"Здесь мы указываем имущество, которое стоит свыше 500 000 - 1 000 000 тенге, которое можно продать. И которое в будущем может принести деньги. Если у вас есть какая-та семейная безделушка, которая не имеет никакой ценности, но передается по наследству, то указывать не надо. Но если это какая-та картина, которая стоит, к примеру, миллион тенге, то ее нужно указывать. Такое же касается и дорогой шубы. Но весь свой гардероб переписывать не надо", - рассказал он.



Гендиректор отметил, что в декларации имеется графа "биологические активы", в котором указываются имеющиеся в собственности животные.



"Это касается экзотических животных: крокодильчики, попугайчики, дорогие кошки и собаки. Их надо указывать, потому что их цена может достичь нескольких тысяч долларов. А кошки, например, могут принести в будущем котят. Следовательно, потом котят мы начинаем продавать, и это принесет дополнительный доход. И мы тут говорим только про дорогих животных, которые стоят от 500 тысяч и больше. Если у вас есть одна лошадь для себя, ее можно не указывать. Но если занимаетесь выращиванием этих животных в коммерческих целях, то мы это обязательно указываем", - подчеркнул Казанцев.



Также, по его словам, в декларации нужно указывать все свои долговые расписки: кому вы должны деньги и кто вам должен денег.



"Вы должны указывать ИИН человека, с которым у вас будут происходить взаиморасчеты. Всех должников нужно вспоминать уже сейчас. Например, в 2020 году в отчете вы не укажете какого-то должника, и через два-три года он вернет вам эти деньги. Следовательно у вас появились лишние деньги, которые ранее никак не были задекларированы. По сути, это скрытый доход. Чтобы не возникало таких проблем, надо во входящем отчете указывать все это. Если у вас появится лишний миллион, про него все равно рано или поздно узнают, это всплывет. И лучше не скрывать ничего", - отметил Казанцев.



По словам гендиректора центра, определенные ставки по долгам не установлены. Однако он порекомендовал указать в декларации долги от 500 000 тысяч тенге. Мелкие долги, по мнению Казанцева, можно не указывать.



"Даже если в будущем у вас появятся лишние деньги от продажи своих вещей или долгов, которые составляют менее 500 тысяч тенге, можно будет пойти и написать объяснительную. Там вы укажете, как и сколько получили", - подытожил он.



До 15 июля 2020 года казахстанцы будут предоставлять декларации на бумаге. До 15 сентября - все те, кто будет предоставлять в электронном виде. Далее ежегодно граждане будут сдавать короткую и расширенную декларацию. Короткая сдается, если за прошедший год вы, кроме зарплаты, не получали иные доходы. Расширенная - если вы получили дополнительные доходы.



За уклонение от процедуры декларирования предусмотрено предупреждение и привлечение к административной ответственности. Сейчас рассматривается штраф порядка 30 МРП, однако наказание планируют пересмотреть. Для первого раза казахстанцам, возможно, вынесут предупреждение, а далее штраф может составить от 7 МРП и выше.