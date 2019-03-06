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В пакет и об асфальт: женщина пыталась жестоко убить ненужных котят в Караганде

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 14:17
В пакет и об асфальт: женщина пыталась жестоко убить ненужных котят в Караганде
Фото из открытых источников
О факте жестокого обращения с животными рассказали карагандинские волонтеры на странице Дари добро в Facebook, передает Today.kz.

Инцидент произошел 5 марта. В ветклинику на Бульварном переулке пришла женщина с пакетом в руках. Внутри пакета находились три черных котенка. Как выяснилось, посетительница принесла животных, чтобы их забрали сотрудники клиники, но получила отказ.

"Врач объяснила, что взять котят не может, и дала телефоны волонтеров. Дама стала звонить, ей ответили, что помогут с пристройством, но взять их тоже не могут, так как все битком! После чего она вышла на улицу с котятами в пакете и стала бить им об землю со всей дури, пинать по дороге и бить кулаками!", – пишет волонтер по имени Алена.

Увидев происходящее, из ветклиники выбежала одна из сотрудниц и остановила разгневанную карагандинку.

"На вопрос, что вы делаете, дама отвечала, что хочет их убить, что они ей не нужны! Откуда в человеке столько жестокости и ненависти к таким малышам?!!! В итоге детки в клинике, в клетке. У кого-то подбит глаз, у кого-то разбит нос. Но, слава Богу, серьезных травм нет", – рассказывается в публикации.

Сейчас волонтеры ищут котятам дом или передержку.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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babnik (Посетители) Сегодня, 15:03
Эту бы тварь саму в мешок и по пинать толпой от души.
 
 

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