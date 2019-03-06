Полторанин: Анализы показывают, что я не принимал запрещенных препаратов

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин дал интервью корреспонденту Bnews.kz, в котором рассказал о своем местонахождении и событиях 27 февраля, когда он был задержан в Австрии по подозрению в употреблении допинга.
В своем интервью спортсмен рассказал, что в настоящее время он находится с семьей и в скором времени вернется в Казахстан.
Вспоминая день задержания, казахстанец сообщил, что полиция арестовала его в апартаментах спортсменов после того, как он вернулся с зарядки.
Также Полторанин прокомментировал сообщения некоторых СМИ, которые писали, что он был задержан в момент переливания крови. Подобные заявления спортсмен назвал ложью и подчеркнул, что не переливал кровь.
Помимо этого, Алексей рассказал об условиях, в которых его содержали после ареста.
По словам казахстанца, он находился в одиночной камере с минимумом удобств. В этот момент спортсмен был готов на все, лишь бы оказаться на свободе рядом с родными.
В настоящее время Алексей Полторанин восстанавливается от психологической травмы, которую он, по его словам, получил в тюрьме.
Он сообщил, что было проведено несколько анализов, но все показывают, что он не принимал запрещенных веществ.
Спортсмен рассказал, что думал о том, чтобы принять допинг, но его отговорили.
«Меня вовремя остановили, я раскаиваюсь за свои мысли и прошу прощения», - поделился переживаниями казахстанец.
Также Алексей отметил, что его поддерживали сотрудники МИДа, которые оперативно отреагировали на произошедшее и помогли ему с перелетом после освобождения.
В своем интервью Полторанин рассказал о телефонном разговоре с Сериком Сапиевым, который поддержал его в сложившейся ситуации. Спортсмен отметил, что сейчас для него моральная поддержка очень важна.
Также лыжник обратился к своим поклонникам.
«Хочу поблагодарить за поддержку! На протяжении многих лет я усердно трудился, тренировался и делал все возможное, чтобы добиваться высоких достижений в спорте и высоко поднимать флаг Казахстана», - подытожил Алексей Полторанин.
Ранее спортсмен сообщил, что никогда не употреблял допинг. Его тренер сделал заявление, в котором признал вину во всем произошедшем.
В использовании кровяного допинга признался эстонский лыжник Арго Кярп.
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