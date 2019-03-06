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Информация об имуществе госслужащих будет публиковаться на сайтах с 2020 года

Просмотров:312 Опубликовано: Вчера, 16:33
Информация об имуществе госслужащих будет публиковаться на сайтах с 2020 года
.
В частности, информацию о своих доходах и имуществе должны будут предоставить в открытый доступ госслужащие корпуса А - это судьи и руководители нацкомпаний.

В 2020 году отдельные категории государственных служащих будут заполнять новую форму декларации своих доходов и имущества, данные которых будут в открытом доступе. Информация будет публиковаться на веб-сайтах в соответствующих государственных органах и Правительства. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр финансов РК Руслан Енсебаев, передаёт корреспондент Bnews.kz.

«С 2020 года предполагается публикация на различных открытых источниках, на сайтах работодателях и других открытых источников. Отдельные категории, государственные служащие, депутаты будут заполнять новую форму 750 и делать ее публичной, в открытом доступе», - сказал Руслан Енсебаев.

Как отметил исполняющий обязанности председателя Комитета государственных доходов МФ РК Талгат Мамаев, к этой категории относятся административные государственные служащие из корпуса «А».

«На сегодняшний день определены конкретные категории государственных служащих. Это, в первую очередь, категории государственных служащих, относящиеся к категории политических госслужащих - это административные государственные служащие, относящиеся к корпусу «А», то есть судьи, депутаты Парламента и руководители квазигосударственных организаций, организаций, где имеется доля участия государства. Список конкретный будет определяться пофамильно», - дополнил Талгат Мамаев.

Все данные будут доступны в открытом доступе на веб-сайтах в соответствующих государственных органах, Правительства. Данная функция возложена на кадровые службы соответствующих государственных органов. По итогам завершения декларирования они будут опубликовывать их на веб ресурсах.
Источник: bnews.kz
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