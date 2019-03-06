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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пять казахстанцев вошли в список самых богатых людей планеты

Просмотров:722 Опубликовано: Вчера, 17:49
Пять казахстанцев вошли в список самых богатых людей планеты
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АЛМАТЫ, 6 мар — Sputnik. Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты за 2019 год. В списке оказались пять казахстанцев.

Лидером в "казахстанском" сегменте является президент Kazakhmys Holding и крупный акционер KAZ Minerals Владимир Ким. За год его состояние увеличилось на 1,4 миллиарда долларов (он заработал 4,5 миллиарда долларов в прошлом году). В общем рейтинге он занял 424-е место.

Вторая позиция досталась бизнесмену президенту Федерации тенниса Казахстана Булату Утемуратову. Его активы составляют 3,4 миллиарда долларов.

Супружеская чета Тимура и Динары Кулибаевых в этом году удостоились третьего и четвертого места среди казахстанских миллиардеров и заняла 715-ю позицию в общем рейтинге. Их состояние оценивается в 3,1 миллиарда на каждого.

Почетное пятое место самых богатых казахстанцев занял совладелец Eurasian Resources Group (ERG) Алиджан Ибрагимов. Его состояние не претерпело изменений и составило 2,3 миллиарда долларов. В глобальном списке он удостоен 1008-го места.

Отметим, что прирост общего состояния миллиардеров Казахстана за прошлый год составил 3,9 миллиарда долларов.

Самым богатым человеком мира стал Джефф Безос – за год основатель интернет-компании Amazon.com и владелец издательского дома The Washington Post увеличил свои активы на 19 миллиардов долларов. На сегодня состояние Безоса составляет 131 миллиард долларов.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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-1
  • kazakhstan
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Pear (Посетители) Вчера, 22:41
Самого главного миллиардера, ну и вообще самого главного что-то не публикуют никогда.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • kolu411
  • Empro
  • Ну Ну
  • kazakhstan
 Thornhill (Посетители) Вчера, 21:14
А если бы Депутаты приняли закон о налогообложении правильный, как во всех странах мира, то эти лица должны были бы выплатить налогов столько, что хватило бы и долг перед Китаем погасить и не надо было бы снова брать 2 млрд юаней!

А то нищая уборщица платит 10% подоходного и вороватые олигархи платят 10%!
Хотя во всех нормальных Налоговых Системах такие должны не менее 50% платить!
 
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  • kolu411
  • kazakhstan
 дорожник (Посетители) Вчера, 20:52
Нам, рядовым казахстанцам, радоваться или нет?

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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