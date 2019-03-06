Пять казахстанцев вошли в список самых богатых людей планеты

АЛМАТЫ, 6 мар — Sputnik. Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты за 2019 год. В списке оказались пять казахстанцев.



Лидером в "казахстанском" сегменте является президент Kazakhmys Holding и крупный акционер KAZ Minerals Владимир Ким. За год его состояние увеличилось на 1,4 миллиарда долларов (он заработал 4,5 миллиарда долларов в прошлом году). В общем рейтинге он занял 424-е место.



Вторая позиция досталась бизнесмену президенту Федерации тенниса Казахстана Булату Утемуратову. Его активы составляют 3,4 миллиарда долларов.



Супружеская чета Тимура и Динары Кулибаевых в этом году удостоились третьего и четвертого места среди казахстанских миллиардеров и заняла 715-ю позицию в общем рейтинге. Их состояние оценивается в 3,1 миллиарда на каждого.



Почетное пятое место самых богатых казахстанцев занял совладелец Eurasian Resources Group (ERG) Алиджан Ибрагимов. Его состояние не претерпело изменений и составило 2,3 миллиарда долларов. В глобальном списке он удостоен 1008-го места.



Отметим, что прирост общего состояния миллиардеров Казахстана за прошлый год составил 3,9 миллиарда долларов.



Самым богатым человеком мира стал Джефф Безос – за год основатель интернет-компании Amazon.com и владелец издательского дома The Washington Post увеличил свои активы на 19 миллиардов долларов. На сегодня состояние Безоса составляет 131 миллиард долларов.