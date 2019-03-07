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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы должны будут декларировать свадебные подарки

Просмотров:71 Опубликовано: Сегодня, 08:28
Казахстанцы должны будут декларировать свадебные подарки
Фото: ©Айсулу Жумагулова
С 2020 года казахстанцы должны будут декларировать подарки, полученные на свадьбах, днях рождения и на других праздниках. Поступления от торжеств необходимо будет указывать в графе "иные доходы" в налоговой декларации. Об этом на пресс-конференции в Алматы заявил директор республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев, передает Today.kz со ссылкой на Sputnik.

Однако речь идет о презентах, стоимость которых превышает более 500 тысяч тенге, уточнил он.

"К примеру, не надо писать, что 50 человек пришли на свадьбу и подарили по 100 долларов.

Нужно будет указать общую сумму, которая будет служить подтверждением того, что была проведена свадьба

Система зафиксирует, что свадьба прошла. На такие случаи будет дополнительная графа в виде дополнительного дохода", – заявил Казанцев.

Если в системе возникнет сбой по этой графе или произойдет ошибка, то гражданину нужно будет написать объяснительную налоговым органам, к которой указать, при каких обстоятельствах был получен подарок.

Напомним, с начала 2020 года казахстанцы должны будут сдавать ежегодные декларации по доходам и имуществу. Декларированию подлежит недвижимость (здания, сооружения, земельные участки, дома, квартиры и дачи), движимое имущество, фамильные украшения, драгоценности и предметы искусства, а также экзотические животные, стоимость которых превышает 500 тысяч тенге.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Orion (Посетители) Сегодня, 08:51
Ой чувствую приближается налог на воздух и остальные осадки.
К стати, а как тараканов домашних записывать, как своих или на соседа доносить в КНБ.
 
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 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 08:51
Если в системе возникнет сбой по этой графе или произойдет ошибка, то гражданину нужно будет написать объяснительную налоговым органам, к которой указать, при каких обстоятельствах был получен подарок.


Сбой произойдет у них, а объяснительную писать нам! ***********
 
 

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