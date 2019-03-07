Казахстанцы должны будут декларировать свадебные подарки

С 2020 года казахстанцы должны будут декларировать подарки, полученные на свадьбах, днях рождения и на других праздниках. Поступления от торжеств необходимо будет указывать в графе "иные доходы" в налоговой декларации. Об этом на пресс-конференции в Алматы заявил директор республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев, передает Today.kz со ссылкой на Sputnik.
Однако речь идет о презентах, стоимость которых превышает более 500 тысяч тенге, уточнил он.
"К примеру, не надо писать, что 50 человек пришли на свадьбу и подарили по 100 долларов.
Нужно будет указать общую сумму, которая будет служить подтверждением того, что была проведена свадьба
Система зафиксирует, что свадьба прошла. На такие случаи будет дополнительная графа в виде дополнительного дохода", – заявил Казанцев.
Если в системе возникнет сбой по этой графе или произойдет ошибка, то гражданину нужно будет написать объяснительную налоговым органам, к которой указать, при каких обстоятельствах был получен подарок.
Напомним, с начала 2020 года казахстанцы должны будут сдавать ежегодные декларации по доходам и имуществу. Декларированию подлежит недвижимость (здания, сооружения, земельные участки, дома, квартиры и дачи), движимое имущество, фамильные украшения, драгоценности и предметы искусства, а также экзотические животные, стоимость которых превышает 500 тысяч тенге.
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