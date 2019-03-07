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Приговор по изнасилованию мальчика в селе Абай оставлен без изменения

Просмотров:221 Опубликовано: Сегодня, 11:11
Приговор по изнасилованию мальчика в селе Абай оставлен без изменения
Фото из открытых источников
Апелляционная инстанция рассмотрела приговор по резонансному делу ребенка из села Абай, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила Аружан Саин в Facebook.

- 5 марта 2019 г. в Туркестанском областном суде состоялось апелляционное заседание суда. Приговор оставлен в силе. Также, коллегией вынесено постановление о нарушении прав потерпевшего, допущенных должностными лицами, в том числе, при производстве предварительного следствия, - написала она.

Сейчас ребенок с мамой живут в Алматы, мальчик ходит в школу.

- Бабушка с тетей находятся в поселке Абай, и отказываются переезжать в Алматы, пока не продадут квартиру в Абае. Они боятся, что если оставят квартиру без присмотра, то ее могут привести в негодность, и потом они не смогут ее продать. Вырученную сумму от продажи квартиры семья намерена использовать в виде взноса для ипотеки, чтобы приобрести жилье в пригороде Алматы. От лица мамы и родных мальчика, благодарим всех, кто поддерживал, помогал семье и ребенку в борьбе за справедливость, - написала Аружан Саин.

Приговор по данному делу был оглашен в январе текущего года. Несовершеннолетней А. Амангелди был признан виновным по ч.4 ст.121 УК РК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

В марте 2018 года в ряде СМИ появилась информация о том, что над школьником надругались старшеклассники. Первоначальная экспертиза не доказала факта сексуального насилия, однако общественность не поверила результатам. Бывший детский омбудсмен Загипа Балиева заявляла, что о насилии над ребенком его бабушка говорила еще в 2016 году.

После общественного резонанса в области уволили ряд чиновников.
Источник: zakon.kz
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