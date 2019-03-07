В феврале цены поднялись на 4,8% за год, прожиточный минимум — всего на 4,2%. Только в пяти регионах РК прожиточный минимум превысил среднереспубликанское значение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на finprom.kz.



Прожиточный минимум не успевает за ростом цен в Казахстане Фото взято с сайта novostipmr.com



На конец февраля этого года величина прожиточного минимума составила 27,1 тыс тенге, увеличившись на 4,2% год-к-году. Годом ранее средняя величина прожиточного минимума в РК была равна 26 тыс тенге, а рост за год — 17,1%.



Объем продовольственной корзины составил 14,9 тыс тенге (55% от величины прожиточного минимума), непродовольственные товары и услуги — 12,1 тыс тенге (45% от величины прожиточного минимума).



При этом цены на товары и услуги растут быстрее, чем прожиточный минимум: так, к концу февраля цены увеличились на 4,8% год-к-году, в том числе на продовольственные товары — на 6,6%, на непродовольственные товары — на 6,2%.



На конец февраля 2019 года только в пяти регионах величина прожиточного минимума превысила среднереспубликанское значение: в Мангистауской области прожиточный минимум выше среднереспубликанского значения на 23,3%, в Астане — на 13,5%, в Алматы — на 11,4%, в Алматинской области — на 1,6%, в ВКО — на 1,1%.



Следовательно, наибольшее значение величины прожиточного минимума в среднем на душу населения наблюдается в Мангистауской области: 33,4 тыс тенге (годом ранее — 31,3 тыс тенге). На втором месте Астана: 30,8 тыс тенге (годом ранее 30 тыс тенге). Замыкает тройку лидеров Алматы, где величина прожиточного минимума составила 30,2 тыс тенге (годом ранее — 29,4 тыс тенге).



Наименьшее значение прожиточного минимума наблюдается в Павлодарской области: 23,9 тыс тенге, на 11,7% меньше по сравнению со среднереспубликанским значением. В тройку регионов с минимальным значением прожиточного минимума также вошли Жамбылская (24,4 тыс тенге) и Западно-Казахстанская (24,8 тыс тенге) области.



Величина прожиточного минимума для детей до 13 лет составила 21,8 тыс тенге, годом ранее сумма была равна 21 тыс тенге.



Прожиточный минимум, предусмотренный для мужчин старше 18 лет, равен 32,2 тыс тенге (годом ранее — 30,9 тыс тенге). Что касается величины прожиточного минимума для женщин старше 18 лет, то он установлен в размере 25,6 тыс тенге (годом ранее — 24,5 тыс тенге).



Значение прожиточного минимума для пенсионеров и пожилых людей — 25,4 тыс тенге (годом ранее — 24,3 тыс тенге).