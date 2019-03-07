Казахстанская нефть дешевеет

В феврале 2019 года казахстанская нефть подешевела на 0,7% (в сравнении с январем 2019 года) и достигла 62 тыс. тенге за тонну, передает LS.
При этом с начала года стоимость нефти снизилась на 5,8%.
Согласно данным статистического комитета, дороже всего в феврале стоила кызылординская нефть. Тонна сырья из данного региона оценивалась в 85,6 тыс. тенге (снижение на 1,2%).
В свою очередь актюбинская нефть подешевела с начала года на 6,6% (до 71,6 тыс. тенге за тонну), мангистауская – на 8% (до 52,9 тыс. тенге за тонну), а атырауская – на 5,7% (до 61,5 тыс. тенге за тонну).
При этом тонна бензина в феврале стоила в среднем 139,5 тыс. тенге, подешевев на 5,2%.
А дизельное топливо подешевело за два месяца на 0,2% до 171,8 тыс. тенге, а мазут – на 1,8% до 71,8 тыс. тенге.
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