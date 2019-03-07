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Туристов будут штрафовать за ношение шлепанцев и сандалий в Италии

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:09
Туристов будут штрафовать за ношение шлепанцев и сандалий в Италии
Фото из открытых источников
Запрет на ношение открытой обуви туристами одобрили власти итальянского региона Лигурия. За нарушение правил посетителей национального парка Чинкве-Терре могут оштрафовать на сумму до 2500 евро, передает Today.kz со ссылкой на The Local.

"Власти Лигурии ввели штрафы для туристов, надевающих для треккинга по живописным тропам нацпарка Чинкве-Терре шлепанцы и сандалии", – сообщило издание.

Мера связана с тем, что путешественники по скалистой местности часто получают серьезные травмы и их приходится эвакуировать с помощью вертолета.
Сумма штрафа будет зависеть от того, сколько затрат понесла спасательная служба.

Правило вступит в силу в апреле, когда в нацпарке Чинкве-Терре, который ежегодно посещают до 2,5 миллиона человек, откроется новый туристический сезон.
Источник: today.kz
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