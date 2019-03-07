Молочные продукты серьезно подорожали по всему миру

В феврале мировые цены на продукты выросли, отчасти благодаря росту цен на молочные изделия, передает Тengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, индекс цен на продовольствие в прошлом месяце, в среднем, составил 167,5 пункта, увеличившись на 1,7 процента в январе. Несмотря на рост, данные показатели ниже на 2,3 процента аналогичного периода прошлого года.
А цены на молочные продукты подскочили на 5,6 процента по сравнению с январским значением. Это обусловлено высоким спросом на импорт сухого обезжиренного молока, цельного сухого молока и сыра.
Кроме того вырос индекс цен на растительное масло - на 1,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на сахар также выросли на 1,2 процента, а на зерновые - поднялся незначительно.
Отмечается, что эксперты понизили свой последний прогноз мирового производства зерновых на 2018 год. С 2,611 до 2,609 миллиарда тонн.
"Последний пересмотр основывается почти полностью на более низкой оценке производства кукурузы в США и подчеркивает общее годовое снижение мирового производства зерновых", - сказали эксперты.
Также в ФАО сделали первый прогноз мирового производства пшеницы на 2019 год. В организации оценили его в 757 миллионов тонн - на четыре процента выше уровня 2018 года. Однако эти показатели все еще меньше рекордно высокого уровня, зарегистрированного в 2017 году.
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