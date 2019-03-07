Мошенники обманули десятки астанчан в преддверии 8 марта

В Астане в преддверии 8 марта активизировались мошенники. Всего за пару дней обманутыми оказались десятки жителей столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Как рассказали в правоохранительных органах, только за последние сутки с заявлением о мошеннических действиях в интернете обратились более десяти граждан.
По словам пострадавших, они увидели в соцсетях яркие объявления с заманчивыми акциями и скидками. Астанчане решили порадовать близких и заказали услуги доставки цветов и подарков. Деньги отправили на электронные кошельки. Однако адресаты так и не получили приятных сюрпризов.
В связи с этим, столичные полицейские дали гражданам несколько простых советов. Стражи порядка призвали астанчан производить оплату после ее доставки, проверить и удостовериться в наличии товара, также заранее обсудить с продавцом сделку по видеосвязи, а не просто по переписке.
«В случае, если вы пострадали от действий интернет-мошенников, необходимо обратиться в полицию по телефонам: 71-67-10, 71-66-10, 71-65-58», - заключили столичные полицейские.
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