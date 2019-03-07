«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Марта
+13...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.42 KZT
  • €1 = 429.09 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мошенники обманули десятки астанчан в преддверии 8 марта

Просмотров:282 Опубликовано: Сегодня, 16:21
Мошенники обманули десятки астанчан в преддверии 8 марта
Фото из открытых источников
В Астане в преддверии 8 марта активизировались мошенники. Всего за пару дней обманутыми оказались десятки жителей столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как рассказали в правоохранительных органах, только за последние сутки с заявлением о мошеннических действиях в интернете обратились более десяти граждан.

По словам пострадавших, они увидели в соцсетях яркие объявления с заманчивыми акциями и скидками. Астанчане решили порадовать близких и заказали услуги доставки цветов и подарков. Деньги отправили на электронные кошельки. Однако адресаты так и не получили приятных сюрпризов.

В связи с этим, столичные полицейские дали гражданам несколько простых советов. Стражи порядка призвали астанчан производить оплату после ее доставки, проверить и удостовериться в наличии товара, также заранее обсудить с продавцом сделку по видеосвязи, а не просто по переписке.

«В случае, если вы пострадали от действий интернет-мошенников, необходимо обратиться в полицию по телефонам: 71-67-10, 71-66-10, 71-65-58», - заключили столичные полицейские.
Источник: Nur.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика