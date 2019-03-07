Годовалая девочка умерла после прививки от кори в Кокшетау

КОКШЕТАУ, 7 мар – Sputnik. В Кокшетау годовалая девочка умерла по пока неустановленной причине после получения плановой прививки, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент охраны общественного здоровья.
Известно, что 5 марта ребенок получил профилактическую прививку от кори, а в ночь на 6 марта в третьем часу девочка скончалась.
В департаменте охраны общественного здоровья Акмолинской области факт смерти годовалой девочки подтвердили, заявив, что этот случай проверяется.
Девочка, которая родилась 29 января 2018 года, жила вместе с мамой и бабушкой. Семья снимала жилье и часто переезжала. Ее относили к категории социально уязвимых. Информации о серьезных заболеваниях у ребенка нет. Прививку девочка получила согласно плану, поствакцинальных осложнений не наблюдалось.
О причинах смерти будет известно после заключения судебно-медицинской экспертизы и сообщено дополнительно.
В Казахстане наблюдается вспышка заболеваемости корью. За минувшую неделю корью заболели 438 человек. В связи с этим детей в республике решили прививать с девяти месяцев.
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