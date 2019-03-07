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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Годовалая девочка умерла после прививки от кори в Кокшетау

Просмотров:278 Опубликовано: Сегодня, 17:18
Годовалая девочка умерла после прививки от кори в Кокшетау
© Sputnik
КОКШЕТАУ, 7 мар – Sputnik. В Кокшетау годовалая девочка умерла по пока неустановленной причине после получения плановой прививки, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент охраны общественного здоровья.

Известно, что 5 марта ребенок получил профилактическую прививку от кори, а в ночь на 6 марта в третьем часу девочка скончалась.

В департаменте охраны общественного здоровья Акмолинской области факт смерти годовалой девочки подтвердили, заявив, что этот случай проверяется.

Девочка, которая родилась 29 января 2018 года, жила вместе с мамой и бабушкой. Семья снимала жилье и часто переезжала. Ее относили к категории социально уязвимых. Информации о серьезных заболеваниях у ребенка нет. Прививку девочка получила согласно плану, поствакцинальных осложнений не наблюдалось.

О причинах смерти будет известно после заключения судебно-медицинской экспертизы и сообщено дополнительно.

В Казахстане наблюдается вспышка заболеваемости корью. За минувшую неделю корью заболели 438 человек. В связи с этим детей в республике решили прививать с девяти месяцев.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • dom555
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 Андpей (Посетители) Сегодня, 17:59
бася,
Да в том то и дело, что это не подтвердится, найдут миллион других причин.
 
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  • dom555
 бася (Посетители) Сегодня, 17:47
царствие небесное ангелочку((
если подтвердиться что причиной смерти явилась вакцинация,на которой настаивает государство и которое несёт ответственность за вакцины ,необходимо выплачивать родителям страховые суммы в миллионах,чтобы медики думали и проверяли детей,прежде чем вакцинировать..
 
 

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