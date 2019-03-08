Гульнару Каримову обвинили в США во взятках на 865 миллионов долларов

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова и бывший генеральный директор узбекской дочерней компании МТС ООО "Уздунробита" Бехзод Ахмедов обвиняются в США в отмывании денег и получении взятки в размере 865 миллионов долларов, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По словам помощника генпрокурора Южного округа Нью-Йорка Брайна Бенчковского, Гульнара Каримова обвиняется в использовании своего служебного положения для вымогательства и получения взяток от трех публичных телекоммуникационных компаний и последующем отмывании этих взяток через финансовую систему США.



Кроме МТС, также сообщается о вымогательстве у Vimpelcom LTD и Telia Company AB.



Российский мобильный оператор МТС заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским минюстом, в рамках которого выплатит суммарно 850 миллионов долларов.



Весной 2015 года минюст США заявил, что совместно с голландской прокуратурой проводит расследование в отношении сделок Vimpelcom, МТС и скандинавской TeliaSonera с компанией Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. В августе того года власти США обратились к пяти европейским странам с просьбой заблокировать активы на один миллиард долларов в рамках расследования "узбекского дела". Прокуратура Узбекистана опровергла сообщения о самоубийстве Гульнары Каримовой По версии следствия, в коррупционной схеме операторы связи передали сотни миллионов долларов структурам, связанным с Каримовой, в обмен на право входа на рынок Узбекистана, на получение частот и на другие сделки в стране. В рамках этого дела Vimpelcom в 2016 году выплатил 795 миллионов долларов.