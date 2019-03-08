Победителя казахстанского "Голос Дети" не пустили в Украину

Победителя казахстанского проекта "Голос Дети-2017" Даниила Юн не пустили в Украину в аэропорту Борисполь в Киеве. Об этом собственному корреспонденту Тengrinews.kz сообщил педагог певца Наталия Чуракова.



По словам педагога, Даниила пригласили на сьемки слепых прослушиваний "Голоса Украины-2019". Но представители пограничной службы Украины, после прилета рейса К401 Алматы - Киев, не впустили казахстанца в страну. Они аргументировали запрет тем, что юный певец был в Крыму в 2016 году, куда он летал на детский конкурс.



Как отмечают родители билеты в Киев стоимостью больше 300 000 тенге были куплены на собственные средства. "Сильно расстроились, тем более билеты покупали сами, несмотря на финансовые проблемы. Просили корейско-казахскую ассоциацию о финансовой поддержке, папа работает в театре. Скребли последние деньги и выехали на этот конкурс, готовились. В украинском аэропорту узнали, что неправильно въезжали в Крым три года назад, мы не знали об этом. Теперь у нас запрет на въезд в Украину, и сейчас нам нужно ждать 12 часов до ближайшего рейса в Казахстан для депортации. Мой ребенок просто рыдает", - призналась Виктория Ли.



По ее словам, в декабре прошлого года они прилетали в Украину и тогда таких проблем не возникало. Женщина удивлена тем, что вопрос Крыма возник именно сейчас.



"Даниил очень усердно готовился и все-таки он прошел большой кастинг и завтра у него должны были быть съемки и мы очень этим гордились. И вот сейчас мы сидим в аэропорту, нас вот так вот за руки отвели в зону вылета. Мы знаем, что Казахстан - это дружественная страна по отношению к Украине, и мы занимаемся исключительно детским творчеством. Если бы знали, что могут быть проблемы, мы конечно и не ехали", - рассказала Виктория.



Наталия Чуракова, которая в прошлом году готовила Данелию Тулешеву к победе в Украине в проекте "Голос.Діти", разводит руками от беспомощности. "Я не очень понимаю, зачем тогда нам дипломатия, зачем тогда нам отношения между странами, если никто не может договорится и с точки зрения культуры решить вопрос. Это же не просто мальчик, и не просто прилетел в гости к бабушке. Это мальчик, который приехал на проект, который тоже уже своей стране победил, и будет представлять Казахстан", - говорит Чуракова.



Даниил Юн и его мама Виктория Ли всю ночь просидели в зоне вылета аэропорта Борисполь. Предварительно их должны отправить в Казахстан 8 марта в 12.30 по киевскому времени.