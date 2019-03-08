Казахстанская долгожительница отметила 8 марта в 104-й раз

АЛМАТЫ, 8 мар — Sputnik. В городе Аксу Павлодарской области представители местной администрации накануне 8 марта посетили и поздравили с праздником Зою Шаймуратову, которой 1 января исполнилось 104 года.



По рассказам родных долгожительницы, на ее долю выпала нелегкая, но интересная жизнь, сообщает 24.kz.



Она родилась в 1915 году, девочка рано осиротела. Спустя годы она вышла замуж, однако началась Великая Отечественная война, и супруг ушел воевать. Назад он уже не вернулся: молодая женщина получила сообщение о том, что он пропал без вести.



После победы над фашистской Германией Зоя Шаймуратова переехала в Жамбылскую область, где и прожила большую часть своей жизни. А в 2013 году родственники забрали ее под свой присмотр в Павлодарскую область. Сейчас женщина живет с внуком в Аксу.



"Мы очень следим за ее здоровьем: даем разные витамины, постоянно проводим профилактическое лечение. Бабушка плохо видит, возраст все равно дает о себе знать. Будем стараться, чтобы она отметила свое 120-летие", - говорит невестка долгожительницы Гульбахар Сейтмагамбеткызы.



Сегодня Зою Шаймуратову окружает большая и дружная семья. У нее девять внуков, 19 правнуков и 13 праправнуков.