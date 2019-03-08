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Почему мир может лишиться кофе и шоколада

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 13:34
Почему мир может лишиться кофе и шоколада
Фото из открытых источников
Новые исследования показывают, что 60% из 124 видов дикого кофе в мире находятся на грани исчезновения, основной причиной является вырубка лесов. Эта потенциальная потеря генетического разнообразия, в свою очередь, ограничивает способы адаптации кофе к изменяющемуся климату и угрозам заболеваний
Фото: pixabay.com

Но под угрозой не только кофе. Вырубка лесов также угрожает какао и будущему шоколада. Потеря лесов в бассейне Амазонки искореняет диких сородичей какао, в то время как в Западной Африке это быстро истощает почвы и значительно затрудняет выращивание сельскохозяйственных культур. Истощение почвы, наряду со старением деревьев и повышенным риском появления вредителей и болезней создает угрозу средствам к существованию и без того бедных мелких фермеров, которые производят подавляющее большинство какао и кофе в мире.

С 25 миллионами производителей кофе и почти шестью миллионами производителей какао (и их семей) во всем мире, любые усилия, направленные на то, чтобы положить конец этому циклу нищеты людей и природных ресурсов, должны соответствовать размерам и масштабам проблемы. К счастью, разумное использование передовых технологий делает возможным принятие вызова.

Новые инициативы должны помочь фермерам быстро освоить устойчивые методы и повысить продуктивность существующих сельскохозяйственных земель, чтобы они могли улучшить свое собственное благополучие и ослабить давление на леса. Усилия по сокращению бедности среди фермеров также должны устранить пробелы в финансировании, обучении сельскому хозяйству и средствах для перспективного планирования.

Здесь технологии могут сыграть ключевую роль. Данные, цифровые технологии и технологии дистанционного зондирования, Интернет вещей представляют собой будущее сельского хозяйства и уже используются в крупных фермерских хозяйствах богатых стран. Но технологии также могут помочь небольшим фермерским хозяйствам более бедных стран, где необходимо разрабатывать, пилотировать, поддерживать и масштабировать инновационные подходы.

Африка привела множество гениальных примеров этого. В Гане, сотрудничество между агробизнесом, гражданским обществом и научными кругами привело к созданию SAT4Farming, которое использует цифровые технологии и технологии дистанционного зондирования для создания планов развития фермерских хозяйств (FDP) для мелких фермеров. Разработанный фондом “Грамин” в сотрудничестве с Rainforest Alliance и Mars, цифровой FDP включает в себя данные о фермах, такие как состояние окружающей среды, финансирование домохозяйств и уровни производства, а также применяет “smart logic” для создания семилетних планов, которые направляют инвестиции мелких землевладельцев. Эти планы, подобно отчетам о прибыли и убытках, затем ежегодно корректируются на базе фермерских решений.

Одним из первых, кто внедрил цифровую FDP, является Питер Оппонг, фермер, выращивающий какао в Гане в течение последних 17 лет. Исходя из своих рекомендаций, Петр начал заменять свои стареющие деревья. Поскольку затраты достаточно высокие, он начал с одной четверти своей земли и планирует добавлять ежегодно еще по одной четверти, пока не закончит замену. Между тем, другие менее дорогостоящие шаги, такие как обрезка деревьев, дали быстрые результаты.

Питеру повезло, у него были средства для реабилитации своей фермы. У многих производителей какао и кофе этой возможности нет. А без доступа к финансированию даже самые лучшие агрономические советы ни к чему. Здесь также необходимы радикально новые подходы.

Одним из таких подходов является FarmDrive в Кении, который предоставляет кредиторам подробный кредитный рейтинг мелких фермеров, используя данные с их мобильных телефонов, альтернативных данных (таких как принятие фермерами надлежащей сельскохозяйственной практики) и машинного обучения. Эта информация дает кредиторам большую уверенность, увеличивая доступные кредиты для мелких фермеров.

Между тем, по словам производителя шоколада Барри Каллебаута, финансовый сектор мог бы предоставить фермерам доступ к недорогим микрокредитам для финансирования надлежащих методов ведения сельского хозяйства. Компания заявляет, что пересадка всего одного гектара какао стоит примерно $2400, и, по ее оценкам, в Гане и Кот-д’Ивуаре в пересадке нуждаются тысячи гектаров. Одна только ее западноафриканская цепочка поставок потребовала бы около 250 миллионов долларов в виде гарантий рисков по кредитам для мелких фермеров.

Инновационное финансирование необходимо также и в цепочке поставок кофе. Например, Starbucks учредила Глобальный фермерский фонд в размере $50 млн, который оказывает финансовую поддержку фермерам, включая усилия по реновации. Фонд помог более чем 60 кооперативам в восьми странах и более 40 тыс. фермеров.

Финансирование преобразований цепочек поставок кофе и какао является огромным мероприятием, требующим увеличения инвестиций на всех уровнях и разнообразных подходов, включая партнерские отношения между государственным и частным секторами для смягчения и распределения рисков, а также специально разработанные микрозаймы и цифровые инструменты для оценки кредитоспособности. Разумное использование больших данных может содействовать реализации таких инициатив и обеспечить глубокое понимание потребностей и возможностей фермеров.

Сегодня на карту поставлено гораздо больше, чем комфорт от плитки шоколада или утренней порции кофеина. Улучшение благосостояния мелких фермеров и их семей могло бы вывести миллионы из нищеты. Это также окажет глубокое положительное влияние как на экономическое развитие, так и на экосистемы, поддерживающие сельское хозяйство.
Источник: forbes.kz
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