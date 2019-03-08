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Названы страны с опасной водой из-под крана

Просмотров:76 Опубликовано: Сегодня, 15:47
Названы страны с опасной водой из-под крана
Фото: Thomas Mukoya / Reuters
Турагентство Globehunters на основе данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (федеральное агентство, подчиненное американскому Минздраву) составило перечень стран, в которых водопроводная вода небезопасна или неприятна. Об этом пишет Daily Mail.

В список вошли 187 стран, в том числе Россия, и все бывшие республики СССР, кроме Эстонии. Отмечается, что присутствие в перечне не означает, что вода из-под крана на территории указанного государства грязная — она может просто не подходить для питья.

Безопасной признана водопроводная вода в США (кроме острова Гуам, одного из владений Соединенных Штатов), Канаде, Австралии, Чили, Японии, Южной Корее, Саудовской Аравии, Великобритании, Норвегии и большинстве стран Евросоюза.

Издание напоминает, что во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, от диареи, полученной из-за небезопасной воды, ежегодно умирают около 842 тысяч человек.
Источник: lenta.ru
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