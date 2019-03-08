В Атырау очищают Урал от мертвой рыбы

С таянием льда на реке Урал в Атырау усилены работы по сбору мертвой рыбы, передает Тengrinews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.



Сообщается, что десятки людей ежедневно задействованы для очистки водоема. "Для этой работы привлечены сотрудники Спецавтобазы, областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, управления рыбного хозяйства. Очистка ведется в прибрежной части реки Урал, как на территории города, так и сельских кругах - Геолог, Атырау Дамба. Параллельно судно рыболовецкого кооператива ТОО "Амангельды" проводит разрушения ледяного покрова реки. В дальнейшем, используя речной транспорт предприятий-природопользователей, будет вестись работа по сбору рыбы по всей площади реки", - рассказал руководитель управления рыбного хозяйства Атырауской области Артур Садибекулы.



По его словам, вся собранная мертвая рыба будет утилизирована на территории ТОО "Спецавтобаза". Также будет определен ущерб рыбным запасам региона.



В конце прошлого года в Атырау произошла массовая гибель рыбы. Часть была собрана по горячим следам, остальное, из-за ледостава на реке собрать не удалось. Специалистами было принято решение возобновить работу после таяния льда.



По данному факту было заведено два уголовных дела. В данное время ведется следствие, которое определит виновных в произошедшем. Сотрудники полиции и ветеринары контролируют точки сбыта рыбной продукции, экологи ежедневно берут пробы из реки Урал. Случаев отравления среди населения зафиксировано не было.