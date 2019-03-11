Экологичный автобус взорвался в Стокгольме

АСТАНА, 11 мар — Sputnik. Автобус на природном газе взорвался и сгорел в центре шведской столицы.
В его салоне не было пассажиров, передает ABC News.
Полиция Стокгольма считает, что взрыв не был связан с терроризмом, передает телеканал. Расследование, по данным полиции, рассматривает версию дорожно-транспортного происшествия.
Единственным пострадавшим стал водители автобуса, которого доставили в больницу с сильными ожогами.
Спасателей, отмечает телеканал, вызвали к тоннелю в центре Стокгольма. Один из них рассказал местной газете Aftonbladet, что автобус, по-видимому, при въезде в тоннель зацепил указатель или какой-то другой барьер, свисающий с потолка. Это повредило топливный бак на крыше автобуса, привело к взрыву и пожару.
Без пассажиров автобус оказался потому, что на маршруте выявили неисправность, и он направлялся в парк.
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