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Список крупнейших в мире экспортеров вооружения

Просмотров:202 Опубликовано: Сегодня, 09:19
Список крупнейших в мире экспортеров вооружения
Фото из открытых источников
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал новый доклад по экспорту вооружений в мире. По данным исследования, США, Россия и Франция являются лидерам, передает РБК.

Стоит отметить, что за последнюю пятилетку экспорт оружия из России заметно сократился, а США укрепили доминирующее положение.

В совокупности пять крупнейших экспортеров оружия — США, Россия, Франция, Германия и Китай, — с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений. За последнюю пятилетку США увеличили отрыв от прочих поставщиков оружия. К 2018 году экспорт вооружений из США вырос на 29% по сравнению с периодом 2009 — 2013 годов. В целом Соединенные Штаты заняли 36% мирового рынка вооружений.

- США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего в мире поставщика оружия. За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран; эти поставки часто включали в себя современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб, — заявил директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.

Объем российского экспорта вооружений за тот же период сократился на 17%. Причиной этому стало сокращение импорта Индией и Венесуэлой. Это компенсируется растущей долей США и европейских стран из топ-5: в 2014-18 Франция увеличила экспорт вооружений на 43%, а Германия — на 13%.

Военные закупки продолжают наращивать страны Ближнего Востока. В 2014 — 2018 годах импорт оружия ближневосточными странами увеличился на 87%. На Ближний Восток приходится 35% мирового импорта вооружений. Крупнейшими в мире импортерами оружия стали Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия и Алжир. При этом 56% оружейного импорта в Индии обеспечивается поставками из России.
Источник: zakon.kz
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