Стрельба в Алматы - задержаны двое мужчин

7 марта в Алматы около гостиницы произошла стрельба, передает Zakon.kz.Видеокадры появились в Интернете.- В Сети появилось видео перестрелки перед гостиницей Рахат Палас, на кадрах видно как мужчина стрелял в толпу людей, стоящих возле машины, как сообщают очевидцы все это произошло 7 марта днем, приезжали все спецслужбы в том числе несколько нарядов скорой помощи, подробности уточняются, - сказано в описании к видео в паблике kris_p_almaty.В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что подозреваемые были задержаны.- Департамент полиции города Алматы информирует о раскрытии преступления, имевшего место вечером 7 марта в Бостандыкском районе Алматы. Задержаны двое подозреваемых. Они водворены в изолятор временного содержания ДП. Ведется следствие. - сообщили в ведомстве.