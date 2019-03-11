Стрельба в Алматы - задержаны двое мужчин

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В Сети появилось видео перестрелки перед гостиницей Рахат Палас, на кадрах видно как мужчина стрелял в толпу людей стоящих возле машины, как сообщают очевидцы все это произошло 7- го марта днём, приезжали все спец.службы в том числе несколько нарядов скорой помощи, подробности уточняются!!!!
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