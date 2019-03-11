«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Марта
+9...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.42 KZT
  • €1 = 429.09 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Стрельба в Алматы - задержаны двое мужчин

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 09:44
Стрельба в Алматы - задержаны двое мужчин
Фото : pxhere.com
7 марта в Алматы около гостиницы произошла стрельба, передает Zakon.kz.

Видеокадры появились в Интернете.

- В Сети появилось видео перестрелки перед гостиницей Рахат Палас, на кадрах видно как мужчина стрелял в толпу людей, стоящих возле машины, как сообщают очевидцы все это произошло 7 марта днем, приезжали все спецслужбы в том числе несколько нарядов скорой помощи, подробности уточняются, - сказано в описании к видео в паблике kris_p_almaty.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что подозреваемые были задержаны.

- Департамент полиции города Алматы информирует о раскрытии преступления, имевшего место вечером 7 марта в Бостандыкском районе Алматы. Задержаны двое подозреваемых. Они водворены в изолятор временного содержания ДП. Ведется следствие. - сообщили в ведомстве.

Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика