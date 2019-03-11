Головкин подписал контракт на $100 млн

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин подписал трёхлетний контракт на шесть боёв со спортивным стриминговым сервисом DAZN, присоединившись к лучшим средневесам мира в составе этой корпорации. DAZN теперь может похвастаться впечатляющим списком лучших средневесов планеты: чемпион WBA и WBC Сауль Альварес, чемпион IBF Дэниэл Джейкобс, чемпион WBO Деметриус Андраде, а теперь и Головкин, бывший чемпион мира по трём основным версиям в весовой категории до 72,6 кг.



Кроме них, в команде DAZN также есть чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа из Великобритании.



Сообщается, правда без официальных подтверждений, что GGG подписал трёхлетний контракт на сумму $100 млн. Согласно договору, казахстанец будет проводить по два поединка в год. Напомним, что Альварес подписал в октябре контракт на сумму $365 млн и 11 боёв, из которых один поединок мексиканец уже провёл в декабре 2018.



Кроме того, в 2020 и 2021 Головкин получит четыре вечера бокса на DAZN для боксёров из своей компании GGG Promotions, которую он сейчас активно продвигает.



«DAZN быстро стал новым домом бокса, сделав крупнейшие события легкодоступными для фанатов, - заявил Головкин в своём обращении к болельщикам. - Принимая решение о том, где я хотел бы продолжить свою карьеру, я сделал ставку на DAZN, которое идеально соответствует моим целям не только для моей карьеры, но и для возможности продемонстрировать талантливых боксёров из Восточной Европы миру. Спасибо моим фанатам за поддержку, и я с нетерпением жду, когда вы присоединитесь ко мне на DAZN».



Ожидается, что Головкин проведёт свой первый бой в июне этого года. Имя соперника пока не сообщается, но вряд ли он будет слишком силён для того, чтобы сотворить сенсацию. Ведь, по всей видимости, руководство стримингового сервиса намерено провести третий поединок между Головкиным и Альваресом в сентябре 2019.



Альварес, в свою очередь, 4 мая этого года проведёт поединок в Лас-Вегасе с американцем Дэниэлом Джейкобсом. На кону будут стоять все три пояса боксёров: WBA, WBC и IBF.



Впрочем, если победит Джейкобс, то в сентябре Головкин может встретиться именно с ним и провести свой матч-реванш. Напомним, что в марте 2017 GGG одержал непростую победу по очкам над американцем. Подобные расклады лишь усиливают конкуренцию в новой суперкоманде DAZN.



DAZN – это стриминговая (потоковая) служба подписки, принадлежащая британской Perform Group. DAZN, основанный в 2016, - это огромный выбор контента: топовые футбольные лиги, еврокубки, MLB, NFL, NHL, NBA, в ММА – UFC и Bellator, бокс. Сервис работает только по подписке, при этом ежемесячная сумма составляет всего $9,99 доллара (тогда как отдельная трансляция бокса часто стоит около $100, а пакет американского футбола – больше $40).



На данный момент оформить подписку можно только в Австрии, Германии, Японии, Швейцарии, Канаде, Италии, США, Испании и Бразилии.