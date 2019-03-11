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Казахстанский штангист побил мировой рекорд на юношеском ЧМ

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 12:42
Казахстанский штангист побил мировой рекорд на юношеском ЧМ
Сайхан Тайсуев. Фото:olympic.kz
В Лас-Вегасе проходит юношеский чемпионат мира по тяжелой атлетике. В очередной соревновательный день золотой медалью отметился Сайхан Тайсуев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Штангист стал лучшим в весовой категории до 67 килограммов. В сумме двоеборья ему удалось поднять 288 (127+161) килограммов. В его активе также "малые" золотые медали в рывке и толчке.

Кроме того, Тайсуев установил новый мировой рекорд в толчке в своей возрастной категории, а также повторил высшее мировое достижение в сумме двух упражнений.

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Мировой рекорд! ⠀ Сайхан Тайсуев стал чемпионом мира среди юношей в весе 67 кг. В сумме двоеборья ему удалось поднять 288 (127+161) кг. В его активе также "малые" золотые медали в "рывке" и "толчке". Кроме того, Тайсуев установил новый мировой рекорд в "толчке" в своей возрастной категории, а также повторил высшее мировое достижение в сумме двух упражнении. ⠀ Videocredit: USAWeightlifting

Публикация от KAZAKHSTAN OLYMPIC TEAM (@olympickz)


Источник: tengrinews.kz
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