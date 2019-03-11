Казахстанский штангист побил мировой рекорд на юношеском ЧМ

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Мировой рекорд! ⠀ Сайхан Тайсуев стал чемпионом мира среди юношей в весе 67 кг. В сумме двоеборья ему удалось поднять 288 (127+161) кг. В его активе также "малые" золотые медали в "рывке" и "толчке". Кроме того, Тайсуев установил новый мировой рекорд в "толчке" в своей возрастной категории, а также повторил высшее мировое достижение в сумме двух упражнении. ⠀ Videocredit: USAWeightlifting
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