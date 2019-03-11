Казахстанский штангист побил мировой рекорд на юношеском ЧМ

В Лас-Вегасе проходит юношеский чемпионат мира по тяжелой атлетике. В очередной соревновательный день золотой медалью отметился Сайхан Тайсуев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Olympic.kz.Штангист стал лучшим в весовой категории до 67 килограммов. В сумме двоеборья ему удалось поднять 288 (127+161) килограммов. В его активе также "малые" золотые медали в рывке и толчке.Кроме того, Тайсуев установил новый мировой рекорд в толчке в своей возрастной категории, а также повторил высшее мировое достижение в сумме двух упражнений.