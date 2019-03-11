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Эксплуатацию Boeing приостановили в нескольких странах мира: что решил Казахстан?

Просмотров:67 Опубликовано: Сегодня, 13:43
Эксплуатацию Boeing приостановили в нескольких странах мира: что решил Казахстан?
© Sputnik
АСТАНА, 11 мар — Sputnik. Комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана направил директиву авиакомпаниям страны, имеющим в своем парке самолеты Boeing.

"В связи с авиационным происшествием с самолетом эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines комитет рекомендует авиакомпаниям Республики Казахстан, имеющим в своем парке воздушные суда типов Б-737 (CLASSIC, NG, Max), Б-757/767, провести тренинги, разработать процедуры, а также включить в программу тренажерной подготовки действия экипажей в ситуациях при неправильных показаниях приборов скорости на этапах взлета, набора высоты и эшелоне", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в некоторых странах эксплуатанты Boeing 737 MAX решили не использовать данный тип судна до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Первой такое решение приняла Cayman Airlines (Каймановы острова), следом распоряжение последовало от Администрации гражданской авиации Китая.

Владельцы разбившегося судна - ​​Ethiopian Airlines - также приостанавливают эксплуатацию своих 737 MAX.

Какие казахстанские авиакомпании имеют Boeing в парке воздушных судов?

Самолеты американской корпорации в Казахстане эксплуатируют авиакомпании Air Astana - Boeing 767-300ER и Boeing 757-200, SCAT - Boeing 757-200 и Boeing 767-300, а также бизнес-авиация Sunkar Air - Boeing 737-300.

Крушение самолета в Эфиопии

В воскресенье, 10 марта, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Кению, разбилось недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту самолета было 157 человек, в том числе восемь членов экипажа. Причины крушения выясняются.

Погибшие пассажиры были гражданами 35 стран, в том числе Кении, Канады, Эфиопии, России, Китая, США, Великобритании, Франции, Индии, Словакии, Австрии, Швеции, Марокко, Испании, Польши, Израиля и других.
Источник: sputniknews.kz
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