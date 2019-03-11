Казахстанцев обяжут декларировать не только доходы и имущество, но и долги

С 1 января 2020 года каждый гражданин Казахстана будет обязан декларировать свои доходы, имущество, и даже ... долги. При этом ваш социальный статус и уровень доходов не играет абсолютно никакой роли. Владеете вы ли яхтой или только лишь грезите о ней – не имеет значения, вы должны и обязаны сдать отчет государству о том, какая у вас заработная плата, имущество и другие материальные блага. О том, что такое всеобщее декларирование и почему вам необходимо будет сообщить налоговой о своих долгах, разбирался корреспондент Kazpravda.kz.



По прогнозу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, в 2020 году декларации представят 12 миллионов 900 тысяч казахстанцев: 7,4 миллиона горожан и 5,5 миллиона жителей сельской местности.



В том числе:



– совершеннолетние граждане Казахстана, оралманы и лица, имеющие вид на жительство;



– работающие пенсионеры и студенты;



– несовершеннолетние, если на них зарегистрировано имущество, или они имеют на счетах в банках (в том числе за рубежом) средства, в сумме превышающие 160-кратный минимальный размер заработной платы (4 525 440 тенге).



– Имущество, подлежащее государственной или иной регистрации, а также имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации;



– Доли участия в жилищном строительстве;



– Деньги на банковских счетах;



– Наличные деньги, которые указываются в сумме, не превышающей предел 500-кратного минимального размера заработной платы (МЗП) или 14 142 000 тенге (Минимальный размер заработной платы в 2018 году составляет 28 284 тенге). Получается, если вы храните дома наличные средства меньше указанной суммы, то их необходимо будет декларировать.



– Долги. Неважно, кому-то должны Вы, или Вам. Сумма декларирования – свыше 500 МЗП , а если долгов несколько, то по каждому из видов задолженностей указывается отдельно. Если сумма долгов меньше 500 МЗП, то декларировать их не нужно. Долг подтверждается, например, договором займа, распиской и другими документами. Относительно задолженности банка-банк сам заполняет свою декларацию, где указывает задолженность перед ним.



При вхождении в систему декларирования нужно предоставить декларацию об активах и обязательствах физического лица заполнив форму 250.00 (первоначальная).



В форме 250.00 нужно указывать информацию по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году вхождения в систему декларирования. Получается, необходимо перечислить все, чем вы владеете:



–имущество (деньги, ценные бумаги, недвижимость, земельные участки, транспортные средства, доли участия в жилищном строительстве и другое),



– требования и обязательства физического лица, наличные денежные средства, банковские сведения (депозиты, кредиты) физическое лицо декларирует самостоятельно только по зарубежным банкам. Сведения по депозитам и кредитам в казахстанских банках не заполняются, поскольку такая информация будет получена органами государственных доходов от банков.



В последующем ежегодно необходимо будет представлять декларацию о доходах и имуществе (ежегодная), которая предусмотрена в 2-х формах:



Декларацию о доходах и имуществе ( формы 270.00) в расширенной форме, в которой будут указываться доходы за год, налоговые вычеты, факт приобретения (безвозмездного получения) или отчуждения (безвозмездной передачи) недвижимости, транспорта, ценных бумаг, доли участия, инвестиционного золота, производных финансовых инструментов;



Краткую декларацию о доходах и имуществе ( формы 260.00) будут представлять пенсионеры, студенты, наемные работники. В данной форме нужно будет отразить информацию о подтверждении:



– отсутствия любых доходов или их получения только в виде: доходов, подлежащих налогообложению у источника выплаты в их число входит: заработная плата, дивиденды, вознаграждения, выигрыши, оплата за услуги по договорам, стипендии, выплаты по договорам обязательного страхования, доходы в виде материальной выгоды и прочее.



– возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью; алиментов. Если, к примеру вы получали алименты или вам возмещался ущерб за причинение вреда здоровью.



– отсутствие права или нежелания применять налоговые вычеты, в том числе дополнительно к тем, которые применил налоговый агент. Это означает, что вы не хотите осуществлять вычеты индивидуального подоходного налога. Или вы их официально не должны платить. Например, вы не являетесь участником Великой Отечественной войны и приравненным к нему лицом; лицом, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; лицом, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; инвалидом I, II или III групп; ребенком-инвалидом, одним из родителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида, – за каждого такого ребенка-инвалида до достижения им восемнадцатилетнего возраста; одним из родителей, опекунов, попечителей лица, признанного инвалидом по причине "инвалид с детства", – за каждое такое лицо в течение его жизни; одним из усыновителей (удочерителей), – за каждое такое лицо до достижения усыновленным (удочеренным) ребенком восемнадцатилетнего возраста; одним из приемных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью, – за каждое такое лицо на период срока действия договора о передаче детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью.



– непредоставления налоговому агенту* заявления на уменьшение облагаемого дохода у источника выплаты на предварительную сумму прочих вычетов; Это означает, что работник не написал заявление своему работодателю на произведение вычетов, а тот без него не имел права их производить самостоятельно. Это вычет в виде 1 МЗП и в размере 75 МЗП, если вы имели право на эти вычеты, будучи относящимся к одной из категории указанной мной в предыдущем ответе.



– отсутствия факта приобретения, отчуждения, получения безвозмездно имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, а также имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации, в том числе за пределами Республики Казахстан.



Получается, что предоставлять отчеты должен будет буквально каждый житель страны, даже если на нем не числится никакое имущество.



"Декларацию в любом случае необходимо будет предоставлять, так как эта декларация обязывает показать доходы, подлежащие налогообложению у источника выплаты, а это как раз и есть заработная плата, алименты, и возмещение вреда вашему здоровью. Если всего этого нет, то декларацию все же придётся сдавать, подтверждая, что вы не приобрели, отчудили (отчудить – отобрать у кого-нибудь имущество для передачи в собственность – прим.автора) либо безвозмездно получили имущество", – пояснил адвокат Олег Чернов.



Если вы сами каким-либо причинам не имеете возможности самостоятельно сдать декларацию, то эту обязанность можно по доверенности возложить на родственника или близкого.



В селах, где нет выхода в интернет, прием деклараций будет осуществляться через акиматы сельских округов, мобильные ЦОН-ы и почтовые отделения связи.



Нужны ли какие либо документы для подтверждения дохода?



Подтверждение доходов в каждом случае носит индивидуальный характер. В данное время разрабатывается возможность заполнять декларацию об активах и обязательствах при помощи Интернета. При этом предполагается, что по лицам, получающим доходы из официальных источников (заработная плата, стипендия, пенсия и т.д.), сведения будут получены от первоисточника, осуществляющего выплаты (ЕНПФ, вузы и работодателя). Налогоплательщику необходимо будет только проверить свои данные и, при необходимости внести корректировки.



Как будут наказывать за уклонение от сдачи декларации?



Во-первых, законодательством не предусмотрены проверки с целью выявления у граждан наличных денежных средств. При этом администрирование физических лиц будет проводиться в автоматизированном режиме путем сопоставления доходов и расходов. В связи с чем, указание реальных наличных денежных средств в декларации, в первую очередь, необходимо физическому лицу. Во-вторых, Налоговым кодексом не предусмотрен запрет на хранение наличности свыше 500 МЗП. Поэтому приходить домой к гражданам и проверять сколько денег спрятано в ваших личных сейфах или под матрасом – не будут, как пояснили в Комитете государственных доходов РК, Кодексом не предусмотрены подобного рода санкции.



В соответствии с частью 2-1 ст. 272 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V "Об административных правонарушениях" (далее – Кодекс) непредставление в орган государственных доходов налоговой отчетности в срок, установленный законодательными актами Республики Казахстан, представление неполных, недостоверных сведений в декларации об активах и обязательствах предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан влечет – предупреждение. В соответствии с частью 2-2 ст. 272 Кодекса совершение указанных деяний повторно в течение года после наложения административного взыскания – предусмотрен штраф в размере 3-х месячных расчетных показателей.



Также стоит отметить, что в соответствии со статьей 631 Налогового кодекса установлен предел по указанию наличных денег в Декларации об активах и обязательствах, не превышающий 500-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации, за исключением денег, которые легализованы в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества".



Справка: налоговый агент – лицо, на которое в соответствии с Налоговым кодексом возложена обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, удерживаемых у источника выплаты.



Материал подготовлен на основе предоставленной редакции информации Комитетом государственных доходов РК, текста Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года №120-VI со ст. 630 "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), а также при содействии адвоката Олега Чернова.