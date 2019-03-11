В Казахстане предлагают изменить требования медкомиссии для призывников

В Казахстане предложили изменить требования по прохождению медкомиссии для призывников. Об этом сообщил главнокомандующий Национальной гвардии РК Руслан Жаксылыков, передаёт BNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
Так, было предложено включить в перечень требуемых обследований анализы на менингококковую инфекцию.
Поводом для этого стали пять фактов обнаружения открытой формы туберкулеза у военнослужащих. Более того, за минувший год по состоянию здоровья из армии были уволены свыше 150 солдат срочной службы. К слову, в Нацгвардии предложили также ужесточить форму прохождения контрактной службы.
"Если любой гражданин заключил контракт с государством, то он обязан до буквы закона выполнять контракт. Мы не должны уговаривать его: "дорогой наш Жаксылыков или Иванов, ты служишь по контракту, будь добр добросовестно исполнять обязанности". Этого нет. Он подписал контракт. Государство всё дало. Так почему мы должны заниматься его перевоспитанием?" - заявил главнокомандующий.
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