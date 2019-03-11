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Как запрет на вывоз макулатуры может повлиять на цены в Казахстане

Просмотров:81 Опубликовано: Сегодня, 16:46
Как запрет на вывоз макулатуры может повлиять на цены в Казахстане
© Sputnik
АСТАНА, 11 мар — Sputnik. Благодаря двухлетнему запрету на вывоз макулатуры из Казахстана, могут подешеветь отечественные продукты. Кроме того, перерабатывающая отрасль получит стимул к развитию, считает глава Ассоциации упаковщиков Казахстана Батырбек Аубакиров.

По словам эксперта, вето позволит снизить цену на стратегическое сырье – макулатуру. А также поможет улучшить инвестиционную привлекательность этого сектора благодаря дешевому сырью.

"Казахстанским рынком уже заинтересовался крупный турецкий холдинг. В этом году у нас еще три завода готовятся к запуску, которые будут выпускать коробки. Мы ожидаем привлечения очень сильных мощностей, и многие предприятия, которые раньше закупали упаковку в России, возможно, уже в скором времени будут переходить на казахстанских производителей", - говорит Аубакиров.

О пользе запрета, которая скажется в конечном счете на кошельках казахстанцев, высказался и глава Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко.

"Около 10% от стоимости яйца – это упаковка. В Казахстане в год выпускают примерно 5 миллиардов яиц, соответственно на них необходимо 180 миллионов лотков, именно их производят из макулатуры, около двух миллиардов тенге мы тратим только на лотки (5,2 миллиона долларов - Sputnik). И еще столько же - на коробки. То есть, четыре миллиарда ежегодно яичная отрасль страны расходует на упаковку. Казахстанские заводы, выпускающие лотки и коробки, на 100% не закрывали потребности птицефабрик из-за нехватки дешевого сырья, которое вывозили за границу", – считает Божко.

Он отметил, что с вводом запрета предложений на рынке станет больше, и это приведет к снижению цены на упакованное прессованное вторсырье на 10-15 тенге (0,02-0,03 доллара).

"Если упаковка яйца занимает 10%, а стоимость макулатуры уменьшится примерно на 10-20%, то конечный продукт может подешеветь на 1-2%. Звучит не так много, но в масштабах экономики это большие цифры", - пояснил руководитель Ассоциации яичных производителей.

История борьбы за запрет

С 2017 года Ассоциация упаковщиков Казахстана добивается возобновления запрета на вывоз макулатуры за пределы страны. По мнению руководителей ассоциации, решение было критичным для сохранения и развития целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) страны.

Инициативу поддерживали представители пищевой промышленности, на долю которой приходится до 80% бумажной упаковки.

В конце февраля министр индустрии и инфраструктурного развития РК подписал приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов, необработанных шкур крупного рогатого скота". Приказ вступил в силу с 11 марта. Макулатуру запрещено вывозить в течение двух лет, шкуры - полугода.
Источник: sputniknews.kz
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