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Поставщиков «скорости» из России задержали в Павлодарской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:47
Поставщиков «скорости» из России задержали в Павлодарской области
Фото knb.gov.kz
Двух наркодельцов, один из которых занимался организацией, а другой – непосредственно перевозкой синтетических наркотических средств из России в Казахстан для продажи в Павлодарской области, задержали сотрудники КНБ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Курьер – Закарадзе – попал в руки силовиков еще 1 июня прошлого года. Он был задержан с поличным – во время получения 937 граммов вещества «пиролидиновалерофенона», в народе известного под названием «скорость». Наркотическое средство было спрятано в радиоприемнике.

Позднее следователями был задержан и организатор поставок наркотика – Маликов. Именно он занимался распространением наркотика в социальных сетях, в частности, посредством мессенджера Telegram. В группе, где он рекламировал запрещенные вещества, состояло около 700 человек.

Приговор наркодельцам был вынесен 7 марта текущего года. Им были предъявлены обвинения по статье 286 части 2 пунктам 1 и 4, статье 297 части 3 пункту 3 УК РК. Закарадзе получил 11 лет, Маликов – 12 лет.

Отбывать наказание осужденные будут в учреждении УИС максимальной безопасности.
Источник: Nur.kz
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