На каком уровне сохранится доллар в этом году, рассказал Даленов

На заседании правительства министр национальной экономики РК Руслан Даленов представил уточненный прогноз макропоказателей на 2019 год, передает корреспондент Zakon.kz.



- Основными факторами уточнения прогноза макропоказателей на 2019 год явилось публикация данных ВВП за 2018 год, изменение динамики горнодобывающей промышленности и сектора услуг. Так, объем ВВП в 2018 году составил 58,8 трлн тенге. Это является хорошей базой для оценки 2019 года, - сказал он.



По его данным, добыча нефти по сравнению с 2018 годом снизится на 1,4 млн тонн или на 1,5%, что обуславливает формирование более меньших темпов роста горнодобывающей промышленности.



- В тоже время по сектору услуг ожидается более высокий рост. Основой рост сектора услуг является увеличение внутреннего спроса. С учетом внешних и внутренних факторов базовые параметры на 2019 год в рамках прогноза сохранены на ранее одобренном уровне: цена на нефть - 55 долларов США за баррель; курс тенге - 370 тенге за доллар США; целевой коридор годовой инфляции - 4-6%, - проинформировал глава ведомства.



Также сохранены прогнозы роста сельского хозяйства, строительства, торговли, транспорта и складирования.



- Рост промышленности составит 1,6%. При этом, обрабатывающая промышленность вырастет больше, чем горнодобывающая промышленность. Экспорт увеличен на 0,3 млрд долларов США до 54,4 млрд долларов США. Объем импорта сохранился на уровне 32,9 млрд долларов США. С учетом вышеотмеченных факторов развития, реальный рост ВВП на 2019 год оценивается на уровне 3,8%. Номинальный ВВП в 2019 году прогнозируется в объеме 64,3 трлн тенге, что на 323,5 млрд тенге выше предыдущей оценки. ВВП на душу населения составит 9 409 долларов США, - заключил Даленов.