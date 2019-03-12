"Бомж имеет право находиться в теплой остановке" - акимат

В акимате Усть-Каменогорска отреагировали на критику горожан по поводу скопления бездомных в новых теплых автобусных остановках, сообщает YK-news.kz.Ранее жители города в соцсетях жаловались, что скамейки в павильонах, где есть бесплатный Wi-Fi и электрические розетки, то и дело оккупируют люди без определенного места жительства, соседство с которыми малоприятно. В итоге остановки превращаются в ночлежки.Власти города на это ответили, что согласно Конституции "все равны перед законом и судом". "Никто не может подвергаться какой либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам", - говорится в комментарии.Исходя из этого в акимате сделали вывод, что "человек без определенного места жительства (бомж) имеет право находиться в теплых остановках города"."В случае, если горожане увидят бомжа в теплой остановке, с целью установления личности гражданина и профилактики правонарушений нужно обратиться в полицию", - посоветовали чиновники."Если у бомжа есть удостоверение личности и он не совершал никакого правонарушения, сотрудники полиции не вправе его задерживать и запрещать находиться в теплой остановке или других общественных местах", - заключили в акимате.