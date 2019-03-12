«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Марта
+10...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.48 KZT
  • €1 = 426.38 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На всех Boeing 737 MAX установят новое программное обеспечение после крушения в Эфиопии

Просмотров:210 Опубликовано: Сегодня, 10:22
На всех Boeing 737 MAX установят новое программное обеспечение после крушения в Эфиопии
Фото Ben Curtis/AP
Американская корпорация Boeing в ближайшие несколько недель обновит программное обеспечение лайнеров 737 MAX, улучшения были разработаны совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), передает Rbc.ru со ссылкой на сайт Boeing.

К такому решению в компании пришли после двух авиакатастроф с участием таких самолетов – в октябре 2018-го лайнер Lioh Air разбился у западного побережья острова Ява, погибли 189 человек, 10 марта другое воздушное судно потерпело крушение в Эфиопии – жертвами стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Обновление затронет маневренные характеристики, дисплей пилота, реакцию на ошибочные данные об угле атаки. В FAA ожидают, что оно будет распространено не раньше апреля. В Boeing подчеркнули, что на данном этапе власти США не требуют от компании дальнейших действий.

В компании добавили, что специалисты Boeing работают на месте крушения в Эфиопии. На данный момент рано говорить о причинах авиакатастрофы, заявили в компании.

Boeing 737 MAX 8 разбился 10 марта, он направлялся из Аддис-Абеба в Найроби, связь с самолетом пропала через 10 минут после вылета. Пилот успел сообщить о технической проблеме и запросить разрешение на посадку. На следующий день были обнаружены "черные ящики" лайнера. На его борту находились граждане 35 стран, все они погибли.

После катастрофы власти Китая, Ethiopian Airlines, а также мексиканская Aeromexico приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. Власти США не стали давать аналогичное предписание американским авиаперевозчикам, в FAA подчеркнули, что внешнее сходство между авиакатастрофами в Эфиопии и Индонезии есть, но точные причины крушения еще не установлены, передает CNN.
Источник: kazpravda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика