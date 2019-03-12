На всех Boeing 737 MAX установят новое программное обеспечение после крушения в Эфиопии

Американская корпорация Boeing в ближайшие несколько недель обновит программное обеспечение лайнеров 737 MAX, улучшения были разработаны совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), передает Rbc.ru со ссылкой на сайт Boeing.



К такому решению в компании пришли после двух авиакатастроф с участием таких самолетов – в октябре 2018-го лайнер Lioh Air разбился у западного побережья острова Ява, погибли 189 человек, 10 марта другое воздушное судно потерпело крушение в Эфиопии – жертвами стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа.



Обновление затронет маневренные характеристики, дисплей пилота, реакцию на ошибочные данные об угле атаки. В FAA ожидают, что оно будет распространено не раньше апреля. В Boeing подчеркнули, что на данном этапе власти США не требуют от компании дальнейших действий.



В компании добавили, что специалисты Boeing работают на месте крушения в Эфиопии. На данный момент рано говорить о причинах авиакатастрофы, заявили в компании.



Boeing 737 MAX 8 разбился 10 марта, он направлялся из Аддис-Абеба в Найроби, связь с самолетом пропала через 10 минут после вылета. Пилот успел сообщить о технической проблеме и запросить разрешение на посадку. На следующий день были обнаружены "черные ящики" лайнера. На его борту находились граждане 35 стран, все они погибли.



После катастрофы власти Китая, Ethiopian Airlines, а также мексиканская Aeromexico приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. Власти США не стали давать аналогичное предписание американским авиаперевозчикам, в FAA подчеркнули, что внешнее сходство между авиакатастрофами в Эфиопии и Индонезии есть, но точные причины крушения еще не установлены, передает CNN.