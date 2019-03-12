В Казахстане с апреля начнется вакцинация от кори

В кулуарах правительства РК главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин проинформировал о текущей ситуации с корью, передает корреспондент Zakon.kz.
- Ситуация по кори в настоящее время на прежнем уровне, регистрируется в пределах 400 случаев еженедельно, и мы с 1 апреля приступаем к вакцинации. Для этого к 20 марта поступят трехвалентная вакцина: против кори, паротита и краснухи. Мы получим 478 тысяч доз, этой вакциной мы привьем в первую очередь детей, поскольку вы видите, что сдвиг произошел. Это необычная инфекция в этом году, она поражает детей, которые еще не достигли прививочного возраста, 12 месяцев. Мы сдвинули вакцинацию до девяти месяцев, это научно обосновано. Такую методику мы проводили и раньше, - сказал он.
По его словам, также будут довакцинированы медработники, поскольку они в первую очередь работают с больными, задача их обезопасить.
- Основной объем вакцины будет направлен на вакцинацию желающих. Далее мы планируем проводить дополнительный объем вакцины, это уже будет проводиться после получения в середине лета, по ситуации, - уточнил главный санврач.
Бекшин добавил, что основной объем вакцин ожидается в конце марта.
- К 20 марта мы ожидаем основной объем вакцины, плановый - 651 тысячу и дополнительно заказали 478 тысяч доз. Сейчас уже заболеваемость около 4 тысяч случаев, с ноября прошлого года. В прошлом году было 576 случаев, это было начало подъема заболеваемости. Естественно, мы сейчас нацеливаемся на профилактическую работу, чтобы своевременно обращались. Мы в первую очередь рекомендуем женщинам, которые планируют беременность привиться. Обезопасить в первую очередь ребенка и привиться. То есть мы в данном случае защищаем и будущего ребенка, и маму, потому что у беременных априори идет снижение иммунитета и они подвержены всем инфекционным заболеванием, - пояснил он.
В числе заболевших с ноября пошлого года по большей части преобладают дети младше 12 месяцев и непривитые по медицинским противопоказаниям.
- Нужно сказать, что в последние годы растет число отказа от вакцинации. Удельный вес непривитых, по вине родителей их около 12%. Это добровольные отказы - от числа заболевших. 60% от всех заболевших - это не привитые по другим причинам - это не достижение возраста, медотводы и 12% - лица, отказавшиеся от вакцинации, а у остальных прививочный статус неизвестен, - заключил главный санврач.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.