Дело Полторанина: выяснились подробности допинг-скандала

АСТАНА, 12 мар – Sputnik. Австрийская полицейская служба ответила на запрос казахстанской стороны о возможном использовании допинга лыжником Алексеем Полтораниным.



Спортсмен намеревался воспользоваться запрещенным методом, но факт применения кровяного допинга не подтвердился, сообщили в министерстве культуры и спорта.



"Полторанин объяснил, что произошло, в прессе. К нашему счастью, он не применял кровяной допинг, но сдавал кровь доктору из Германии. Сейчас мы ведем переговоры с юристами, адвокатами. Я хочу вам сказать, что и тренер, и сам лыжник сказали, что переливания крови не было. Факта не было, австрийская полицейская служба официально это заявила, мы же запрос делали", - сказал глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы на пресс-конференции после заседания правительства во вторник.



Казахстан не намерен оставлять своего спортсмена один на один с проблемой и сделает все возможное, чтобы не было дополнительных обвинений, добавил министр.



Мухамедиулы подчеркнул, что в настоящее время планируется внести поправки в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта".



"Однозначно, мы против допинга. Он никогда к хорошему не приводит. Простая погоня за медалями потом все равно всплывает. Зачем это нам надо? Когда была Лондонская Олимпиада, как чествовали – семь медалей! Четыре золотых медали забрали. Зачем такие факты нужны?" – сказал министр.



Алексея Полторанина заподозрили в применении допинга на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Австрии. Местные издания опубликовали информацию о том, что казахстанец признался в применении кровяного допинга. Тренер Полторанина Алексей Наконечный заявил, что лыжник лишь пытался воспользоваться запрещенным методом.