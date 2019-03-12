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Дело Полторанина: выяснились подробности допинг-скандала

Просмотров:221 Опубликовано: Сегодня, 11:18
Дело Полторанина: выяснились подробности допинг-скандала
© Foto: пресс-служба НОК Казахстана
АСТАНА, 12 мар – Sputnik. Австрийская полицейская служба ответила на запрос казахстанской стороны о возможном использовании допинга лыжником Алексеем Полтораниным.

Спортсмен намеревался воспользоваться запрещенным методом, но факт применения кровяного допинга не подтвердился, сообщили в министерстве культуры и спорта.

"Полторанин объяснил, что произошло, в прессе. К нашему счастью, он не применял кровяной допинг, но сдавал кровь доктору из Германии. Сейчас мы ведем переговоры с юристами, адвокатами. Я хочу вам сказать, что и тренер, и сам лыжник сказали, что переливания крови не было. Факта не было, австрийская полицейская служба официально это заявила, мы же запрос делали", - сказал глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы на пресс-конференции после заседания правительства во вторник.

Казахстан не намерен оставлять своего спортсмена один на один с проблемой и сделает все возможное, чтобы не было дополнительных обвинений, добавил министр.

Мухамедиулы подчеркнул, что в настоящее время планируется внести поправки в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта".

"Однозначно, мы против допинга. Он никогда к хорошему не приводит. Простая погоня за медалями потом все равно всплывает. Зачем это нам надо? Когда была Лондонская Олимпиада, как чествовали – семь медалей! Четыре золотых медали забрали. Зачем такие факты нужны?" – сказал министр.

Алексея Полторанина заподозрили в применении допинга на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Австрии. Местные издания опубликовали информацию о том, что казахстанец признался в применении кровяного допинга. Тренер Полторанина Алексей Наконечный заявил, что лыжник лишь пытался воспользоваться запрещенным методом.
Источник: sputniknews.kz
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