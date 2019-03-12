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От 2 до 4 долларов: туристские взносы хотят ввести в Казахстане

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 11:59
От 2 до 4 долларов: туристские взносы хотят ввести в Казахстане
© Sputnik
АСТАНА, 12 мар – Sputnik. Обязать иностранных туристов платить от двух до четырех долларов за ночь хотят в Казахстане. Внедрить практику туристского взноса предложили в министерстве культуры и спорта.

"Мы предлагаем повысить качество развития въездного туризма стран по опыту Грузии, Чехии, Эмиратов (ОАЭ). Для снижения бюджетной нагрузки по указанной мере будет внедрена практика туристского взноса - по аналогии Bed Tax - только с иностранных граждан в размере 2-4 доллара за одну ночь", - сказал глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы.

Мера будет действовать по всему Казахстану, если примут государственную программу развития туристской отрасли Казахстана на 2019-2025 годы.

Кого хотят обязать платить туристский взнос

Туристский взнос коснется иностранцев, которые приезжают в Астану и Алматы на крупные мероприятия и живут в дорогих гостиницах, пояснил министр.

"Для тех, кто отдыхает, условно, на Алаколе или в Боровом, взнос не вводится. К примеру, если с России приехали туристы с семьей, живут в номере за 100 долларов, изымать по два доллара для них будет ощутимо. Мы этих туристов не трогаем. Только тех, кто приезжает на большие событийные мероприятия и в большие гостиницы", - сказал Мухамедиулы.

Куда пойдут деньги, полученные с туристов

Сборы будут поступать на внебюджетный счет, открытый при нацкомпании Kazakh Tourism, сказал министр. Это позволит выйти компании на самоокупаемость, снизить бюджетную нагрузку на ее содержание и продвижение туризма страны, заявил Мухамедиулы.

На первых этапах финансовые поступления от Bed Tax составят порядка 1,5 миллиарда тенге в год (4 миллиона долларов), считает он.
Источник: sputniknews.kz
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