Причины, по которым могут запретить выезд из Казахстана

Штрафы, долги, потрепанный паспорт, отсутствие документов на ребенка и незакрытая судимость. Из-за чего казахстанцу могут запретить выезд за границу, узнавала корреспондент Tengrinews.kz.



Штрафы или задолженности



Неоплаченные штрафы и задолженности могут стать причиной запрета на выезд из Казахстана. Ограничение выставляют судебные исполнители после соответствующего решения суда и после злостного уклонения от оплаты, а также если сумма превышает 50 500 тенге. То есть сумма меньше 20 МРП и без санкции суда не может служить основанием для отказа в пересечении границы. 1 минимальный расчетный показатель в 2019 году равен 2 525 тенге.



"При наличии долгов или штрафов судебным исполнителем физическому лицу или руководителю ТОО выставляется ограничение - временный запрет на выезд за границу РК. Постановление направляется в суд. Суд санкционирует его. Данные вносят в электронную базу, которая интегрирована с базой Погранслужбы КНБ, для исполнения ограничения, то есть все, что вносится, сразу отражается и в базе пограничников", - говорит руководитель управления обеспечения исполнительного производства Департамента юстиции Алматы Рахимгали Орымбаев.



Если у казахстанца все же имеются неоплаченные штрафы или долги, то их нужно "закрыть" как минимум за три дня до выезда. Именно в течение этого времени из базы "стираются" данные экс-должника. Если за этот срок ФИО не удалили с портала, то гражданин РК имеет полное право требовать возмещения ущерба от судисполнителя за халатность. Однако отдых это не спасет.



Специалисты советуют заранее самостоятельно проверить, есть ли ваша фамилия в списках должников. Так как в аэропорту или на таможенном посту исправить эту ситуацию не получится. Даже если на руках будут чеки об оплате и получится связаться с судисполнителем лично, не факт, что тот успеет убрать данные экс-должника до отправки поезда или вылета самолета - база начинает работать в 9 утра.



"Незнание о наличии штрафа, задолженности и ограничения не освобождает от ответственности. Я советую проверять ограничение на выезд на сайте Комитета по исполнению судебных актов Министерства юстиции РК, в реестре должников по исполнительным производствам, в списках о сведениях об отсутствии (наличии) задолженностей и в списке должников, временно ограниченных на выезд из Республики Казахстан. Набираете свой ИИН, и если нет ограничений, сразу станет понятно - вашего имени там не будет. Стоит отметить, что если судисполнитель накладывает ограничение на выезд из страны, он обязан известить об этом должника, но так как многие казахстанцы проживают не по адресу прописки, уведомления не всегда доходят до адресата", - отмечает Рахимгали Орымбаев.



Потрепанный паспорт



Непрезентабельный вид документа также может стать причиной запрета на пересечение границы. Документ должен быть действительным, а данные владельца - легко читаться. Запретить выезд за границу могут, если будут размыты или плохо видны следующие данные:



- фамилия, имя, отчество

- дата и место рождения

- гражданство

- фотография

- наименование органа, выдавшего документ

- дата выдачи, номер документа, срок действия паспорта



В МИД РК предупреждают, что срок действия паспорта не должен заканчиваться менее чем за шесть месяцев после окончания поездки. Собираясь за границу, рекомендуется записать телефоны посольств или консульских учреждений Казахстана в стране предстоящего пребывания. Контакты всех представительств за рубежом указаны на сайте МИД РК.



Однако если вдруг владелец паспорта не заметил или не обратил внимания, что срок действия документа истекает во время поездки, то необходимо обратиться в представительство РК в стране пребывания и получить разрешение на возвращение.



"Гражданин Республики Казахстан должен обратиться в загранучреждение РК соответствующего населенного пункта страны пребывания для получения свидетельства для возвращения в республику. Свидетельство на возвращение выдается для однократного въезда в РК и не может быть использовано для выезда из Казахстана. Попытка пересечь границу с документом с истекшим сроком действия вполне вероятно будет расцениваться как нарушение порядка пересечения границы", - отметили в пресс-службе ПС КНБ РК в ответ на официальный запрос редакции.



О правилах поездки с детьми



В Казахстане с 1 января 2019 года отменили вклеивание фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей для выезда за границу. Соответственно, для выезда за границу детям необходимо будет оформлять отдельный паспорт.



Некоторые страны предъявляют обязательное требование - для въезда в государство наличие у детей до 16 лет, выезжающих с родителями за пределы страны, паспорта гражданина Республики Казахстан. К таким странам относятся европейские государства шенгенской зоны, США, ОАЭ и другие.



Если с ребенком летит один родитель, то при выезде за границу необходимо иметь нотариально заверенное разрешение от второго родителя. Если ребенок путешествует не с родителями, а с другими родственниками или друзьями семьи, также необходимо оформить доверенность. В документе должны быть указаны срок действия разрешения и страна назначения.



"Пересечение границы несовершеннолетним гражданином Республики Казахстан по свидетельству о рождении возможно в Российскую Федерацию и Республику Казахстан (при наличии вкладыша, подтверждающего гражданство РК)", - отметили в пресс-службе ПС КНБ РК.



Проблемы с законом



И еще один момент. Если казахстанец был ранее судим и отбыл весь срок наказания, то вылететь за границу сможет без труда. Однако если, к примеру, не истек срок условного наказания, то ограничение накладывает Департамент полиции и выехать за рубеж не получится.