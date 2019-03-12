Новую норму о пособиях на ребенка предложили в Казахстане

С 2020 года казахстанкам могут продолжать выплачивать пособия по уходу за ребенком до года в случае, если они захотят выйти на работу. Такую норму предложило Министерство труда и соцзащиты населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Законопроект "Об обязательном социальном страховании" в новой редакции министерство презентовали в Мажилисе.



"Для обеспечения новорожденных и их родителей, вне зависимости от статуса их занятости, равными правами на выплаты до достижения ребенком одного года на минимально гарантированном уровне, предлагается в случае возобновления получателем трудовой или предпринимательской деятельности продолжать социальные выплаты", - озвучила вице-министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова.



По ее словам, при этом размеры выплат из госфонда будут снижаться до уровня государственного пособия.



Жакупова пояснила, что размер госпособия по уходу за ребенком до года из республиканского бюджета в 2020 году составит на одного ребенка - 15 050 тенге, на двух детей - 17 794 тенге, на трех детей - 20 512 тенге, на четырех и более детей - 23 255 тенге.



"Кроме того, в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком, за нее как и прежде государство дополнительно вносит обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ, в совокупности с исчисленными из социальных выплат взносами, на уровне ее перечислений до выхода в декрет", - добавила она.