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Мошенник похитил деньги со счета больного ребенка в Казахстане

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 15:45
Мошенник похитил деньги со счета больного ребенка в Казахстане
Фото из открытых источников
АСТАНА, 12 мар — Sputnik. В Актюбинской области интернет-мошенник снял деньги со счета тяжелобольного ребенка, сообщила пресс-служба департамента полиции области.

Как пояснили в полиции, аферист воспользовался доверием и незнанием правил безопасности организатора благотворительной акции. Под предлогом оказания помощи он запросил номер счета и секретный CVV-код карточки, а затем снял со счета 790 тысяч тенге, которые собрали для лечения ребенка неравнодушные граждане.

"Седьмого марта неизвестное лицо в Instagram под предлогом оказания помощи больному ребенку узнал номер счета и секретный CVV-код карточки Kaspi Gold и посредством мобильного банкинга со счета снял денежные средства в сумме 790 тысяч тенге, собранные на лечение ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы.

Полиция настоятельно просит граждан быть предельно внимательными и не сообщать посторонним лицам данные о карте банка, одноразовые пароли, SMS-код.
Источник: sputniknews.kz
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