Мошенник похитил деньги со счета больного ребенка в Казахстане

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. В Актюбинской области интернет-мошенник снял деньги со счета тяжелобольного ребенка, сообщила пресс-служба департамента полиции области.
Как пояснили в полиции, аферист воспользовался доверием и незнанием правил безопасности организатора благотворительной акции. Под предлогом оказания помощи он запросил номер счета и секретный CVV-код карточки, а затем снял со счета 790 тысяч тенге, которые собрали для лечения ребенка неравнодушные граждане.
"Седьмого марта неизвестное лицо в Instagram под предлогом оказания помощи больному ребенку узнал номер счета и секретный CVV-код карточки Kaspi Gold и посредством мобильного банкинга со счета снял денежные средства в сумме 790 тысяч тенге, собранные на лечение ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы.
Полиция настоятельно просит граждан быть предельно внимательными и не сообщать посторонним лицам данные о карте банка, одноразовые пароли, SMS-код.
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