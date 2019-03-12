Зарплата казахстанских медиков вырастет до 113 тысяч тенге

С 1 июля в Казахстане поднимут зарплату свыше 225 тысяч человек. Об этом в ходе рабочей поездки в Атыраускую область сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. По его словам, прежде всего повышение зарплат коснётся врачей.



"Ожидается повышение зарплаты более 29 тысяч врачей по востребованным специальностям. Также будет увеличена заработная плата более 225 тысячам низкооплачиваемых работников. Это медицинские сестры, санитары и прочий персонал", - отметил он.



Так, заработная плата среднего медицинского персонала, а это 90 тысяч человек, с 76 тысяч тенге повысится до 99 тысяч тенге. Зарплата младшего персонала вырастет до 63 тысяч тенге, другие будут получать до 113 тысяч тенге.



"По Атырауской области повышение зарплаты коснётся порядка 2 741 работников", - добавил он.



Биртанов также отметил, что в целях повышения доступности амбулаторной помощи запланировано строительство 595 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 577 на селе, 18 в городе.



"Таким образом, планируется сократить количество участков до 10 на 1 объект первичной медико-санитарной помощи к 2021 году, охватив 100% сельских населенных пунктов страны объектами ПМСП",- добавил Елжан Биртанов.



Кроме того, в целях повышения объемов финансирования общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи на 20% запланировано увеличение расходов на амбулаторно-поликлинические услуги, в том числе недофинансированную до сих пор реабилитацию и восстановительное лечение. Расходы в данной категории вырастут в 2 раза.



Расходы на общественное здравоохранение увеличатся в 2 раза за счет закупа вакцин, расширения видов скрининга, повышения осведомленности населения по вопросам охраны здоровья.



"Таким образом, будет усилена роль врачей общей практики, снижена госпитализация при основных заболеваниях на 30%, вырастет ранняя выявляемость онкологических заболеваний, а также будет снижен уровень вакциноуправляемых инфекций", - подытожил Министр.



Также Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов лично выслушал вопросы от жителей области в части медицинского обслуживания.



Встречи с населением проходят при участии заместителя премьер-министра РК Гульшары Абдыкаликовой.