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Алматинка заявила, что нашла презерватив в пакете с молоком

Просмотров:465 Опубликовано: Сегодня, 09:17
Алматинка заявила, что нашла презерватив в пакете с молоком
Кадры из видео
Пенсионерка из Алматы утверждает, что нашла на дне пакета с молоком использованный презерватив. С жалобой она обратилась в ДООЗ, передает КТК.

Специалисты департамента назначили необходимые проверки.

61-летняя Кизат Унаева рассказала, что нашла в пакете с молоком, купленном в магазине, "необычный ингредиент". Использованный презерватив якобы был на дне упаковки.

"Раскрыла и я оттуда вытащила вот эту вещь. Вот, презерватив, пожалуйста… Что, некрасиво, да? А чем мы питаемся? Вот это я год с лишним, вот это молоко я пила", - негодует пенсионерка.

Она также задается вопросом, что, если человек, использовавший презерватив, был больной.

Женщина взяла с собой находку и отправилась жаловаться в ДООЗ Алматы.

Замруководителя департамента Асель Калыкова пояснила, что будет проведена проверка того магазина, где женщина приобрела это молоко. Также будет уточняться информация о поставщиках и производителях товара.

Если факт подтвердится, что будут предприняты административные меры.

Производители молока уверяют, что презерватив никак не мог попасть в пакет с молоком, отмечая, что работники завода не участвуют в процессе розлива.

"Сам процесс розлива ультрапастеризованного молока подразумевает полное отсутствие человеческого фактора. Доступ к продукту с момента приемки молока до выпуска готовой продукции полностью исключен", - заявила завлаборатории завода Елена Ахметжанова.

Она отметила, что после приемки молоко проходит несколько стадий, где не участвует человек, все действия выполняют специальные аппараты.

Специалисты выяснят, насколько правдивы обвинения пенсионерки. Они приедут на завод, чтобы проверить, как молоко попадает на полки магазинов. Эксперты изучат процесс розлива, упаковки и доставки.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • kz1990
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 11:08
Так это же бонус! Радоваться должна бабка,беги к деду быстрей,вспомни молодость.Тряхните,как грится стариной (в хорошем смысле)... podmig
 
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бася (Посетители) Сегодня, 10:39
почему скрывают производителя молока?
 
 

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